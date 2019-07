Sveče Leta 1981 je Slovensko kulturno društvo »Kočna« organiziralo 1. Slikarski teden v Svečah. Za pobudnika velja častni predsednik KKZ Janko Zerzer, ki je, ko je prejel letošnjo Tischlerjevo nagrado, v pogovoru z Novicami (3/ 2019), poudaril:

S Slikarskim tednom v Svečah sem začel v času, ko je predsedoval društvu »Kočna« pokojni šolski nadzornik Valentin Inzko. Pobuda sama pa je prišla s strani Franca Kattniga, kateremu je Valentin Oman predlagal, da bi tudi na Koroškem izvedli slikarsko prireditev »Extempore«, kakršne se je rad udeleževal v Piranu. Kattnig ni videl možnosti, da bi ta Omanov predlog uresničil v Rožeku. Predlagal mi je, da bi ga začela uresničevati »Kočna«. »Extempore« se mi ni zdel idealen projekt.Moja zamisel je bila slikarski teden, ki bi združeval umetnike iz alpsko-jadranskega prostora oz. iz Slovenije, Primorske in Koroške. Ker nam je Oman pri štartu zelo pomagal, je že kar prva prireditev leta 1981 izredno dobro uspela. Umetniki so pri Adamu stanovali, dobivali hrano in se družili z domačini. Razstava ob zaključku slikarskega tedna je bila zelo dobro obiskana, obiskovalci pa slik niso samo ogledovali, temveč so jih tudi kupovali.

Medtem se je Slikarski teden razvil v čudovito stalnico, ali kot je v pogovoru z Novicami poudarila županja občine Bistrica v Rožu Sonya Feinig, ki je minulo nedeljo, 21. julija, v obeh deželnih jezikih slovesno odprla 38. slikarski teden v Svečah: »To, kar ustvari društvo »Kočna« s Slikarskim tednom, je enkratno. Sploh, če pomislimo, da lahko ljudje ves teden gledajo umetnikom čez ramo.«

Odprtje 38. Slikarskega tedna v sveški galeriji Gorše sámo je bilo v vsakem oziru slovesno doživetje. Številne obiskovalce, mdr. odhajajočega generalnega konzula Republike Slovenije Milana Predana s soprogo Darko, je pozdravila predsednica »Kočne« Alenka Weber. Kompetentno je predstavila tudi umetnice in umetnike Eugena Heina in Simona Goritschniga iz Avstrije, Eliso Rosi (Italija) ter Črtomira Freliha, Niko Špan in Ifigenijo Siminoviç iz Slovenije, ki v Svečah ves teden umetniško ustvarjajo in dajo ljudem možnost, da jih pri njihovem delu neposredno opazujejo in jim delajo družbo. »Odprtje 38. Slikarskega tedna pa je bilo čudovito doživetje prav tako po zaslugi Kvarteta klarinetistov Godbe ljubljanskih veteranov (Slavko Goričar, Milan Pavliha, Matevž Mercina, Marko Lednik)«, z navdušenjem pripoveduje narodnopolitična in kulturna aktivistka Gabi Partl z Mač.

Delovala je tudi ustvarjalna delavnica pod vodstvom Andreja Waldegga na temo »AKVAREL – slikanje pokrajine in predmetov«, jutri, 27. julija (ob 18.00), pa bodo sveški čudoviti teden zaključili s predstavitvijo umetnin.