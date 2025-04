Stanko Sadjak, dobri slikar iz šmihelske fare: Začel s svinčnikom, danes sastagrafik

Kot samouk je razvil tri tehnike, vse z lakom kot osnovo: kombinacija laka in žagovine, drugi način pa kombinacija laka ter svetlih in živih barv akvarela. Sam pravi: »Lak je in bo ostal moj pečat.« Pred 25 leti pa mu je uspelo najti še tretjo tehniko, svoj izvirni način slikanja – lak na zloženem papirju. Poimenoval ga je »sa(djak)sta(nko)grafija«. Sadjak: »Prav pri tej tehniki se pogosto zabrišejo meje konkretnega. V tej tehniki si poln kreativnosti in se upodabljanje pretaka med realnostjo in fantazijo.«