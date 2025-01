Slovensko vodenje: Razstava SUBSTANZ v dunajski hiši umetnikov in umetnic

Razstava SUBSTANZ se nanaša na osnovo, iz katere izhajamo: na našo človečnost, našo družbeno vključenost in našo voljo do ustvarjanja. Z zglednim pristopom se na razstavi predstavljajo domači in mednarodni umetniki ter kulturni ustvarjalci, ki v svoji produkciji in/ali zasebnih pobudah delujejo družbeno. S svojo umetnostjo in zavzetostjo želijo posredovati znanje in spodbujati čustvene procese – želijo pretresati stvari, zagotavljati tolažbo in dajati upanje. Nekateri umetniki ustanavljajo skupnosti, sprožajo kampanje ali projekte financiranja. Drugi uporabljajo posebno obliko umetniškega izražanja za ozaveščanje javnosti, za dialog ali za zavzemanje lastnega stališča.