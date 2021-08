Lani decembra je Silvia Visočnik na celovški Kleinhausgasse 2 odprla galerijo »Art-Depot Visočnik«.

»Že v otroštvu sem si vselej želela, da bi imela svojo trgovino,« pravi Silvia Visočnik, ki je odraščala v Dobu pri Pliberku. Tedaj je v Dobu bila še majhna trgovina »pri Cileju«, kakor so ji pravili domačini, taka, kakršnih dandanes ni več. Že kot mlado dekle je Silvio fasciniralo vse, kar je imelo opravka s prodajanjem. Ni čudno, da je ubrala tudi to poklicno pot. V pliberški Zadrugi se je izučila za trgovko, dvajset let je delala tudi v poslovalnicah v Dobrli vasi in v Železni Kapli. Na Ilovju je imela svojo lastno trgovino »Spar«, vedno ji je bilo važno, da je kot oseba in podjetnica samostojna. Kultura je bila zanjo že vselej zelo pomembna, »že kot mlado dekle sem rada hodila na prireditve in razstave«, vrsto let je pela pri ženskem zboru SPD »Srce« v Dobrli vasi. V stik z umetnostjo je prišla preko galerije Wernerja Berga v Pliberku, pred nedavnim je tudi sama začela z ustvarjanjem.

Trgovina z umetninami »ART Depot«

»Sem umetnica samoukinja, trenutno se ukvarjam s posebno tehniko varjenja na nerjaveče jeklo, delam po občutku.« Vsaka slika, ki tako nastane, ima svojo zgodbo. Nastala je želja, da bi to, kar jo zanima, umetnost, povezala s svojim poklicem. Tako je pred nedavnim v Celovcu odprla galerijo »ART DEPOT«, ki bi naj bil kraj srečanj, prostor za umetnine in prireditve, »načrtujemo pa tudi branja in druge dogodke.«

Težišče galerije je na sodobni umetnosti, v kratkem naj bi v njej razstavljali umetnice in umetniki iz regije Alpe-Jadran in je prostor za kulturne izmenjave med ljudmi. »Art-Depot« pa je v prvi vrsti trgovina za umetnine. Trenutno so v galeriji na ogled dela Silvie Visočnik in umetnika Martina Thamerja iz Beljaka, to pa je bilo le za začetek: »Zelo rada bi sodelovala tudi z galerijami iz Slovenije, veselim se kakšne kooperacije.«

Zanimive umetnine čakajo na interesente.

ART DEPOT Silvia Visočnik

Kleinhausgasse 2, 9020 Celovec

Odprt ob sredah od 18.00 do 21.00

0664/99801098