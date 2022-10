V torek, 11. oktobra, si je že več kot deset tisoč ljudi v Muzeju Wernerja Berga ogledalo razstavi »Kiki Kogelnik: This Is Your Life« in »Werner Berg: Kronologija«. 10001. in 10002. obiskovalka sta prejeli knjigi o razstavi in muzeju Wernerja Berga.

Kot sporoča Arthur Ottowitz, vodja Muzeja Wernerja Berga, so danes v njem pozdravili 10001. in 10002. obiskovalko preglednih razstav Kiki Kogelnik (»This Is Your Life«) in Wernerja Berga (»Kronologija«). Anna Maria Noll je doma iz Tamswega na salzburško-koroški meji, Martina Staudinger pa iz Breitenschützinga v Zgornji Avstriji. Obe obiskovalki sta prejeli knjigi »Werner Berg – Chronologie eines Künstlerlebens« in »Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk«. Knjigi je izdala založba Hirmer Verlag, obiskovalkama pa sta bili predani v navzočnosti župana Štefana Visotschniga, kulturnega svetnika Marka Trampuscha, vodje muzeja Arthurja Ottowitza in Raimunda Grilca, predstojnika Ustanove Wernerja Berga. Obe razstavi sta na ogled do 30. oktobra med torkom in nedeljo od 10. do 18. ure.