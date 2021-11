Razstava »Tihotapljenje čez Karavanke«

SPD »Zarja« je 5. novembra vabila v kapelško pasažo na odprtje razstave »Tihotapljenje čez Karavanke«, ki nas popelje skozi zgodovino tihotapljenja med avstrijskim in slovenskim obmejnim področjem. Avtorica Irena Destovnik je zbirala zgodbe o tihotapljenju preko mejnih prehodov ali zelene meje.

Irena Destovnik: »Zanimali so me predvsem tisti, ki so tihotapili, »šmuglali« oziroma »švercali« za svoje lastne potrebe. V vseh časih in krajih so zaradi svoje iznajdljivosti veljali za nekakšne junake, zgodbe o njihovih podvigih pa se še vedno ustno prenašajo iz roda v rod.« Idejni iniciator razstave je Willi Ošina, oblikoval jo je Walter Oberhauser, nekdanji sodelavec Tiskarne Drava prevedel pa Peter Wieser.