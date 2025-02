Razstava svet v barvah – Slovensko slikarstvo 1848 – 1918: Slovensko slikarstvo na Dunaju

Skoraj vsi tedanji slovenski likovni ustvarjalci so bili navezani na umetniško dogajanje v širšem avstrijskem prostoru. Študirali ali živeli so na Dunaju, v Gradcu ali v Nižji Avstriji in se občasno tudi vključevali v tedanje likovne dogodke. V dunajskem Belvederu so pred časom hranili 27 slik slovenskih umetnic in umetnikov. Od teh je v lasti dunajskega muzeja ostala do danes samo ena – in sicer podoba Ivana Groharja Polje pri Rafolčah iz leta 1903, ki je zdaj na dunajski razstavi na steni primaknjena za primerjavo k sliki Nižina pri Auversu velikega Vincenca van Gogha. Na Dunaju je na ogled tudi Groharjev legendarni Sejalec, ki ob motivu dela poetično zaživi sredi slovenske zemlje.