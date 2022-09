»Človek se rodi z izvirnim grehom,« je glavno sporočilo, naslikano in ustvarjeno v delu umetnika Walterja Mischkulniga (1961–2020). S tem in z marsikatero drugo zanimivo informacijo smo se seznanili obiskovalci dogodka ob odprtju razstave »Izvirni greh« 15. septembra v k&k centru Šentjanž.

Kdo je bil Walter Mischkulnig, med prijatelji in znanci imenovan »Jackson«? Bil je človek, predan svojemu prepoznavnemu načinu izražanja umetnosti, slikar z močno izpovedjo in jasnim pozivom, naj ljudje pogledamo čez mejo naše pozornosti in se obrnemo k neprijetnim, šokantnim dejstvom našega človeškega bivanja. Vodja k&k centra Julija Schellander-Obid se je ob izrečeni dobrodošlici množici obiskovalcev zahvalila vsem sodelujočim, Tatjani Feinig, glasbeni skupini The Talltones, predvsem pa Gabi Mischkulnig, ki je dala na razpolago vse moževe slike in nekaj njegovih osebnih predmetov, pomagala pri urejanju razstavljenih slik v k&k ter doprinesla velik delež k temu, da je razstava tako dobro uspela. Razstava je na voljo za ogled do 22. oktobra.

Umetnikovo delo

Vdova Gabi Mischkulnig ob sliki

moža Walterja; Foto: Dieter Arbeiter

Tatjana Feinig, tudi pobudnica razstave, je na dogodku povedala: »Umetnine Walterja Mischkulniga so izraz globoke osebne prizadetosti ob raznih dogodkih po svetu. Njegove slike izražajo nemoč posameznika, da bi spremenil družbo. Družbena ureditev je vedno politična in ravno politika s svojim državnim aparatom tudi določa, katero funkcijo naj bi imeli vsi državljani.« Svojo miselnost je umetnik izražal z mešanimi tehnikami, nekaj časa je slikal enostavno na pak papir rjave barve, nanj nanašal težko črno barvo iz estera, na katero je naslikal motive z rdečo in belo, včasih še z rjavo barvo. Kasneje je slikal na velika platna, na belo osnovo in z oljnatimi barvami, spet samo z rdečo, belo in rjavo barvo ali le z rdečo in belo. »Te barve so se mu zdele edine primerne za vsebino, ki jo je želel – ne, on je to moral sporočiti svetu,« je umetnikovo delo in njegov pomen opisala Tatjana Feinig.

Kulturno udejstvovanje doma in v tujini

Walter Mischkulnig je z ženo Gabi živel v Spodnji vesci, prej pa več let v Svečah. Pri srcu sta mu bila domača kultura in domač slovenski jezik. Kot član SPD Kočna je dolga leta sodeloval in pomagal tako pri pripravah na tradicionalni pust kot pri legendarnih nastopih, je povedala Tatjana Feinig in nadaljevala: »Zelo se je angažiral pri sveških slikarskih tednih, skupaj z Gabi sta bila dobri duši teh tednov, podpirala sta potek tednov, dvakrat pa je Walter sodeloval tudi kot udeleženec na slikarskem tednu.« Imel je samostojne razstave tako v domačem Bilčovsu, v Šentjanžu, na Bistrici, v Tinjah, v Globasnici kot v Sloveniji in celo v Franciji v Provansi. Izkazal se je tudi kot snovalec železnih skulptur, npr. v spomin na Napoleonove vojne ali v spomin na žrtvi nacizma.