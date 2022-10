Razstava Sledovi fantazije Stanka Sadjaka

Sledovi fantazije je geslo razstave Stanka Sadjaka, ki so jo minuli ponedeljek odprli v prostorih Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) na Novem trgu v Celovcu. Predsednik SKS Bernard Sadovnik je povedal, da je razstava prva v teh prostorih in da je prireditev hkrati tudi začetek obhajanja desete obletnice projekta botrstvo večjezičnosti. Projekt je s pomočjo znanih osebnosti iz športa, politike, znanosti ter gospodarstva in njihovih botrstev opozoril na vrednote in prednosti večjezičnosti. Botra sta npr. Armin Assinger in Barbara Karlich. Ob Sadovniku je zato spregovoril tudi drugi idejni oče projekta Willibald Liberda. Umetnika je predstavila Micka Opetnik, glasbeno pa sta večer olepšala pevka Anja Smolnik in Fuping Liu na kitari. Spregovoril in razstavo uradno odprl je deželni glavar Peter Kaiser. Med častnimi gosti so bili tudi generalni konzul Anton Novak, podžupan Celovca Lojze Dolinar, predsednik ZSO Manuel Jug, deželnozborska poslanka Ana Blatnik in župan Sel Heribert Kulmesch. Umetnik Stanko Sadjak je bil vidno ganjen ob dobro obiskani otvoritvi razstave, bo na ogled do konca decembra po telefonskem dogovoru: +43 463 / 59 16 59.