V torek, 13. julija, je v k&k centru bila odprta izpovedna razstava reprodukcij slik »Velika domovinska vojna 1941-1945« iz sovjetskega vsakdana. Razstava, v kateri so sovjetski slikarji in umetniki, najsi v zaledju ali na fronti, v živo ovekovečili življenje in vsakdan med vojno in nepo-sredno po njej, je edinstven slikovno-umetniški dokument o boju proti nacističnemu okupatorju, ki je zajel celotno družbo.

Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov, je dejal, da so te slike, ki jih v originalu hrani ruski Muzej zmage v Moskvi, dela visoke umetniške stopnje in vrednosti ter enkraten slikovni dokument in da so skladne z zgodovinskimi dejstvi. Razstava je bila nekaj časa na ogled v Mariboru, k&k center v Šentjanžu pa je njen prvi razstavni kraj v Avstriji.

Reprodukcije v časovnem zaporedju tematsko razkrivajo ključne teme in vojne dogodke, ki so neizbrisno zaznamovali boj Sovjetske zveze proti nacistični Nemčiji in njenim zaveznikom: blokada Leningrada, vojaške operacije, zdravniška oskrba vojakov, partizanski boj, delo v zaledju, pa tudi parada na Rdečem trgu ob zmagi.

Postavitev razstave v k&k centru je omogočil Mednarodni raziskovalni center v Mariboru, s katerim Zveza koroških partizanov tesno sodeluje. Svoje pa je prispevalo tudi sodelovanje ZKP v mednarodnih organizacijah antinacističnega upora, med drugim z Zvezo veteranov Ruske federacije.

Dodatna povezava z Mariborom je usoda ujetih rdečearmejcev. Na Koroškem sta bili v Špitalu ob Dravi in Wolfsbergu zloglasni taborišči ujetih rdečearmejcev, podobno taborišče pa je bilo tudi v Mariboru. Le malo rdečearmejcev je ta taborišča preživelo, saj so za naciste oz. Nemce bili le delovna sila in brezpravni pod-ljudje.

Število žrtev je srhljivo. O umiranju rdečearmejcev na Koroškem je ZKP pri Peršmanu uredila stalno razstavo.

Razstava »Velika domovinska vojna 1941-1945« v k&k centru v Šentjanžu je na ogled do 6. avgusta 2021 ob petkih med 16. in 19. uro in ob sobotah med 17. in 20. uro.