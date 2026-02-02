Razstava Hischaun! Poglejmo: O nacizmu in uporu tudi v Ljubljani

Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, je poudarila dolžnost opozarjanja na najbolj temne čase naše zgodovine, ki jo nekateri hočejo razvrednotiti. Razstava ni le spomin, ampak v časih, ko se diplomatski jezik umika nasilju, opomin, da dogodke in apetite nasilja ustavimo. Osemdeset let po 2. svetovni vojni je za razvoj naše družbe po­trebna predvsem modrost. Fašizem in nacizem kot ideologiji smrti in nasilja resno ogrožata svet in v dneh spomina na osvoboditev kaceta Auschwitz kažeta, kaj vse je človek zmožen storiti groznega sočloveku. S tema ideologijama ni dialoga. Klakočar Zupančič je svoj nagovor zaključila z željo, da naj razstava pomaga najti modrost in pogum, da skupno gradimo boljši svet.