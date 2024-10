Obsežna zbirka Gregeja Krištofa iz Dvora pri Pliberku obsega kasete, časopise, knjige, pa tudi fotografije. Prav te so v ospredju razstave Strastno & strašno v Kapelški pasaži.

Dela 19 mojstric in mojstrov fotografske umetnosti lahko od 12. septembra do 31. oktobra občudujemo v Kapelški pasaži. Plesni studio v hiši zakoncev Krištof je skozi leta skoraj izginil pod Gregejevo zbirko. In ker so mu poleg tega še otroci dejali, da gotovo ne bodo imeli časa, da bi se ukvarjali s prodajo njegove zbirke, trenutno vsake toliko časa kamion dražbene hiše Dorotheum iz Dvora na Dunaj pelje najbolj zanimive dele zbirke Gregeja Krištofa. Da pa ta zbirka ni zanimiva samo za petične zbiralce, priča razstava Stastno & strašno. »To je moja prva razstava,« pove Gregej Krištof, sicer plesni učitelj in predsednik Zveze slovenskih pregnancev. »Slab spomin imam, zato sem začel zbirati nemške časopisne članke in Razglede iz Slovenije.

Arhiv Gregeja Krištofa v Dvoru

Po pol leta sem ta kup časopisov odvrgel v smeti. Nato pa sem med razpravo potreboval neko informacijo, a je nisem našel. Zato sem leta 1983 začel resno zbirati in ničesar nisem več vrgel stran.« Med potmi plesno-učiteljskega para po Koroški je eden od zakoncev vozil, drugi pa bral. Ko sta dobila otroke, je bilo teh skupnih voženj začasno konec in je Gregej začel s snemanjem oddaj Im Gespräch Petra Huemerja z radia Oe1 na kasete, ki jih je nato poslušal v avtomobilu. »Danes snemam več kot v 80. letih, saj je to tehnično laže, moj računalnik že 18. leto dela noč in dan.« Kaj pa fotografije, zakaj jih je začel zbirati in katera je bila prva v zbirki? »Svetovno znani fotografi svoje fotografije pogosto prodajajo v nakladi 100 fotografij. Če vseh ne prodajo, je ceneje priti do njih. Prek fotografij recimo spoznavam kraje, ki jih ne bom obiskal. Če se prav spomnim, je bila prva fotografija v moji zbirki, delo slovenskega fotografa Blaža Zupančiča, rojenega v Münchnu, posneta leta 1987.«