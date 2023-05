V prostorih Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS) se je v ponedeljek, 24. aprila odprla razstava mednarodno uveljavljene umetnice Eve Petrič. Naslov razstave je »Kje je moja senca … si ti moja senca?«, na ogled je med tednom med 9. in 13. uro.

Uvodni nagovor na otvoritvi razstave je imel predsednik SKS Bernard Sadovnik, ki je spomnil, da bo v tem tednu minilo 78 let od pokola na Peršmanovi domačiji. Navezal se je na naslov razstave, in dejal, da se s prav takimi razstavami, kot je ta Eve Petrič, razblinjajo sence, ki so dolgo prekrivale Koroško. Evo Petrič je občinstvu kustosinja Olga Butinar Čeh predstavila kot »mlado umetnico svetovnega formata«, fotografinjo in performerko, ki živi in ustvarja med Ljubljano, Dunajem in New Yorkom. V dunajski stolnici sv. Štefana je letos med velikonočnim postom visel njen postni prt, za katerega je umetnica uporabila posnetke mešanice rdečih krvničk sebe, kirurga/znanstvenika in Tonija Fabra, župnika dunajske stolnice. Po veliki noči se je prt preobrazil v tri metulje, ki simbolizirajo umetnost, znanost in duhovnost. Ti metulji so do 5. junija na ogled v največji in najznamenitejši vseh dunajskih cerkva. 2. junija se tam v okviru Dolge noči cerkva obeta tudi performans Eve Petrič z naslovom Human Butterfly. Občinstvo v prostorih SKS je v imenu mesta Celovec pozdravil tudi aktualni podžupan Lojze Dolinar, s tenkočutno izvedenimi kompozicijami pa je odprtje obogatil mojster šestih strun Janez Gregorič. Eva Petrič veliko potuje, stalnega ateljeja nima, temveč glede na projekte najema prostore v mestih, med katerimi živi. »Delam analogno, najpogostejši motiv je moje telo, bodisi da fotografiram svojo senco bodisi s stativom njen vir. Ves moj čas je delovni čas in kjerkoli sem, je tam moj studio. Moje delo se nadgrajuje, z analognim senčnim opusom sem začela leta 2006, sledila je digitalna barvna fotografija, na tej razstavi vidimo moj razvoj do sinteze analogne fotografije in barvne digitalne fotografije.«