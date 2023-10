Annamaria Šikoronja-Martines je preteklo nedeljo dopoldne v galeriji Šikoronja pozdravila obiskovalce prireditve, kjer so svojo umetnost predstavile kar tri ustvarjalke.

Na branje in otvoritev razstave je vabila založba Wolf, ki je založila že četrto zbirko poezije Gabriele Russwurm-Biro, opremljeno z mojstrskimi prevodi Ivane Kampuš in z likovno umetnostjo slikarke Brigitte Kranz. Založnik Gernot Ragger je povedal, da so sprva umetnice in umetniki sami želeli, da se njihove tekste objavi dvo- ali večjezično, po 25 letih založništva pa sta se v založbi Wolf oblikovali dve težišči, in sicer ženske kot avtorice ter večjezične publikacije.

Izkušena in priznana pesnica Gabriele Russwurm-Biro si je za prevajalko svoje lirike izbrala Ivano Kampuš, sestro pokojne galeristke Marije Šikoronja. Za pesnico je namreč pomembno, da se tudi prevajalka posveča pisanju lirike in da umetnici podobno doživljata svet. Melanholično–kontemplativno vzdušje lirike in prevodov pa dopolnjuje še umetnost slikarke Brigitte Kranz. Ne da bi slikarka in pesnica vedeli za ustvarjalno delo druga druge, sta v svojo umetnost vtkali iste motive (npr. motiv oči) in ustvarili podobno vzdušje, kar skupno publikacijo treh umetnic pod naslovom »Wenn überhaupt/Če sploh« povezuje v celoto. Slikarka Brigitte Kranz je povedala, da ambient razstavnih prostorov v poslopju Galerije Šikoronja s starimi okni in vrati pripoveduje zgodbe, podobno kot obrazi njenih slik z velikimi in zvedavimi očmi, ki otožno zrejo v svet. Razstava slik z motivi žensk in deklet bo v galeriji Šikoronja na ogled do 29. oktobra po predhodnem dogovoru z umetnico (telefon: 0676 6979825). Nedeljska prireditev je med obiskovalci vzbudila upanje, da tradicija galerije v Rožeku ne bo zamrla, saj ima poseben pomen tudi za dvo- oz. večjezičnost občine, kar je poudaril podžupan Michael Waldher. Annamaria Šikoronja-Martines se je veselila, da so se prostori galerije spet napolnili z življenjem, in ugotovila: »Duša te hiše so ljudje.« Ker ne živi na Koroškem, ne more prevzeti nalog galeristke, kljub temu pa namerava v smislu svoje matere prostore galerije še naprej namenjati umetnosti.