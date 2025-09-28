Novice logo
Pri Gasserjih odprli razstavo

28.9.2025 Novice
V petek, 19. septembra, so v Bilčovsu pri tesarskem podjetju Gasser slovesno odprli razstavo umetnice Stephke Klaura, ki je ob tej priložnosti predstavila tudi svoj novi objekt z naslovom Alfred, […]
Z leve: Ingrid Gasser, Fabian Gasser, Claudia Gasser, Igor Pucker, Stephka Klaura in Franz Gasser; Foto: Stefan Reichmann

Novi objekt Alfred; Foto: Stefan Reichmann

V petek, 19. septembra, so v Bilčovsu pri tesarskem podjetju Gasser slovesno odprli razstavo umetnice Stephke Klaura, ki je ob tej priložnosti predstavila tudi svoj novi objekt z naslovom Alfred, ki je na ogled v skulpturnem parku. Uvodne besede je obiskovalcem namenil kulturni publicist in kurator Igor Pucker. V sklopu prireditve je Claudia Gasser nasledila Ingrid Gasser kot voditeljico kulturne delavnice Gasser.

Razstava bo na ogled do 3. oktobra 2025. Odpiralni čas razstave je: ponedeljek–četrtek: 10.00–16.00, petek: 10.00–12.00. Obiskovalci pa so vabljeni tudi v park skulptur, ki je na voljo za oglede ob vsakem času.

