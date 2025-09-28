Pri Gasserjih odprli razstavo

V petek, 19. septembra, so v Bilčovsu pri tesarskem podjetju Gasser slovesno odprli razstavo umetnice Stephke Klaura, ki je ob tej priložnosti predstavila tudi svoj novi objekt z naslovom Alfred, ki je na ogled v skulpturnem parku. Uvodne besede je obiskovalcem namenil kulturni publicist in kurator Igor Pucker. V sklopu prireditve je Claudia Gasser nasledila Ingrid Gasser kot voditeljico kulturne delavnice Gasser.