V soboto, 30. aprila, so v Pliberku slovesno odprli dve razstavi: KIKI KOGELNIK: This Is Your Life in WERNER BERG: Kronologija. Prireditev je bila v šotoru CARINTHIja na pliberškem Glavnem trgu. Razstavi je odprl deželni glavar Peter Kaiser.

Leta 2010, ob 75-letnici njenega rojstva, je Muzej Wernerja Berga posvetil Kiki Kogelnik prvo posebno razstavo. 30. aprila, pa bodo, tokrat ob 25-letnici njene smrti, spet odprli razstavo v spomin na častno občanko in »veliko hčer Pliberka« – pod naslovom This Is Your Life (kuratorka Anna Sauer, arhivarka fondacije Kiki Kogelnik). Razstava prikazuje njeno biografijo ter pot njenega ustvarjanja – začenši v 30. letih prejšnjega stoletja pa do njene prerane smrti 1. februarja 1997. V žarišču sta njena tesna povezanost z mamo ter njeno življenje med ateljeji v Pliberku, na Dunaju in v New Yorku.

Werner Berg: Žena z dežnikom; Foto: Bildrecht Wien

Pregled življenjskih postaj

Kiki Kogelnik se je rodila 22. januarja 1935 v Gradcu, otroška in mladostna leta pa je z družino preživela v Pliberku. Študirala je na dunajski visoki šoli za uporabno umetnost in na dunajski akademiji za likovno umetnost. Leta 1961 si je uredila atelje v New Yorku in vzpostavila stike z umetniki s področja pop-art. Leta 1966 se je preselila v London, se poročila z radiologom Georgom Schwarzem. Leta 1967 se je v Londonu rodil sin Mono, nato se je vrnila v New York. Hkrati je v istem letu opozorila nase s kritično razstavo »Kunst kommt von künstlich« v dunajski galeriji »Galerie nächst St. Stefan«. Leta 1968 je razstavljala prvič t. i. »hangings« oz. izreze (»Cut-­outs«) umetniških kolegov, ki jih je oblikovala v samostojne skulpture. Umetniška zvrst »hangings« je medtem avtorsko­ pravno zaščitena.

Na Koroškem je bila njena prva retrospektiva leta 1973 v celovški Hiši umetnosti. Leta 1987 je izgradila svoj pliberški atelje, leta 1994 pa so (po daljših vročih diskusijah) ob njeni navzočnosti slovesno obeležili njen vodnjak na pliberškem glavnem trgu.

Kiki Kogelnik je bila zelo daljnovidna umetnica. Posvetila se je že pred desetletji vprašanju žensk v naši družbi, ko to pri nas še ni bilo moderno. Raimund Grilc

Življenje in delo Wernerja Berga

Raimund Grilc, predsednik kuratorija fundacije Wernerja Berga, v pogovoru z Novicami: »Kiki Kogelnik je bila zelo daljnovidna umetnica. Že pred desetletji se je posvetila tudi vprašanju žensk v naši družbi, ko to pri nas še ni bilo moderno.« Njen opus je obsegal poleg slikarstva tudi kiparstvo, grafiko, keramiko in performans. Sploh pa velja Kiki Kogelnik za edino pop-art umetnico v Avstriji.

Tudi korespondenčna razstava, namenjena življenju in delu Wernerja Berga, katere kurator je bil Bergov vnuk Harald Scheicher, je v vsakem oziru vredna ogleda. Raimund Grilc: »Obiskovalce in obiskovalke čaka marsikaj novega. Gre za zelo zanimivo kroniko njegovih del iz različnih desetletij. Razstavljene so tudi slike, ki jih še ni bilo mogoče videti.«

Referent za kulturo Marko Trampusch (EL): »Kot mesto kulture se čutimo počaščene«

Zelo ponosen na letošnjo razstavo v Muzeju Wernerja Berga je tudi pliberški kulturni referent Marko Trampusch. »Pričakujem, da bo razstava privabila večje število obiskovalcev.«

Kako kot kulturni referent mestne občine Pliberk ocenjujete letošnjo razstavo, posvečeno rojeni Pliberčanki Kiki Kogelnik?

Razstavo smo pripravili ob 25-letnici njene smrti. Za našo občino ter Pliberk kot mesto kulture je ta razstava edinstvena. Kiki Kogelnik velja za svetovno znano umetnico, hkrati pa je bila tesno povezana s svojim rojstnim krajem. Kot mesto kulture se čutimo počaščene, da lahko na razstavi prikažemo njeno življenjsko pot.

Kakšna je vsebinska izpoved letošnje razstave?

V ospredju bo njena življenjska pot ter povezanost s Pliberkom. Prihodnje leto pa naj bi izvedli razstavo večjega dela njenih del na Dunaju – v ustanovi Kunstforum der Bank Austria. Tam bo razstava odprta od 2. februarja do 25. junija 2023.

Marko Trampusch

S kakšnim obiskom razstave računate v Pliberku?

Pričakujem, da bo letošnja razstava privabila večje število obiskovalk in obiskovalcev. Kiki Kogelnik je po vsem svetu znana umetnica, hkrati pa je zelo spoštovana v Pliberku in širši okolici.

Njena rojstna hiša je na pliberškem glavnem trgu. Kdo je njen lastnik?

Sin pokojne Kiki Kogelnik. Hišo namerava obnoviti.

Poleg razstave o življenjski in ustvarjalni poti umetnice Kiki Kogelnik je na sporedu, kot že v prejšnjih letih, korespondenčna razstava, namenjena Wernerju Bergu.

Za ljubitelje Bergove umetniške ustvarjalnosti bo ta razstava gotovo poseben užitek: obsegala bo domala vsa področja njegovega življenja in ustvarjanja – od prvega avtoportreta mladega doktorja državnih ved in vojnega slikarja v Skandinaviji pa do osamljenosti v njegovih zadnjih življenjskih letih. Za to gre še posebej zahvala njegovemu vnuku ter kuratorju razstave Haraldu Scheicherju.