V sredo, 1. septembra, bo v celovškem gostišču Pavlvs prvič odprtje likovne razstave – s slikami Mikija Milana Komljenovića. V četrtek, 9. septembra, pa bo v Pavlvsu sledilo odprtje znane in priljubljene prireditve »Südseit´n Festival«.

Celovško gostišče Pavlvs v poslopju Posojilnice ob Cesti 10. oktobra, ki se pojmuje kot dvojezično gostinsko podjetje, namerava v prihodnje omogočiti tudi raznim slikarjem razstave slik.

Šef Pavlvsa Hannes Kropfitsch v stališču za Novice: »To željo so izrazili tudi številni gostje. Zato smo steno za slike že primerno adaptirali in se že zelo veselimo prve razstave, ki jo bodo gostje lahko občudovali.«

Odprtje prve razstave je danes s slikami Mikija Milana Komljenovića pod naslovom »AbstrRaktarT – Miki Komljenović se predstavlja v čudovitih barvah«. Tudi za Mikija Komljenovića, ki je zlasti v času lockdowna ustvaril vrsto slik, je to prva razstava in tudi on se že zelo veseli, da se bodo lahko obiskovalci Pavlvsa seznanili z njegovimi pestrimi umetniškimi deli.

… »Kratka kava sova«

Rojstni kraj Mikija Komljenovića je Zadar, kjer se je rodil leta 1970. Ko je bil mlad osem let, je prišel z mamo na Koroško in se začel že v zgodnjih mladostnih letih uveljavljati v glasbeni sceni. Danes slovi s skupino No Stress Brothers, ki jo je ustanovil leta 2004. Uspelo ji je doseči visoko stopnjo prepoznavnosti in nastopa domala po vsej Evropi, od Španije, Nemčije, Nizozemske, Slovenije, Italije, Švice, Francije pa do Balkana.

Še posebej (in upravičeno) ponosen pa je Milan Komljenović, ki je bil tik pred kariero kot vratar hokejskega kluba Lustenau, a se ji je moral zaradi prometne nesreče odreči, da se bo letos že enajstič odvijala prireditev »Südseit´n Festival.« Festival je njegov otrok, prvič pa bo letos pri Pavlvsu – 9. septembra (ob 19:45 z Mikijevo skupino) in 10. septembra (20:45 s skupino NABIL feat. PRIMUS SITTER). V petek, 10. septembra, vabi gostišče Pavlvs tudi na odlične »Petrove pečenice«, ki jih bo od 9. ure naprej pekel specialist Peter Klemenc iz Borovelj.

Skratka: pričakujejo vas dnevi, polni kulturnega in kulinaričnega užitka.