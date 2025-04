Otvoritev razstave Si vis pacem … »Vojna in mir ali vojna ali mir?«

Karl Vouk, arhitekt, slikar in organizator razstave, je povedal, da je bil moto razstave zanj regresija pouka latinščine iz gimnazijske dobe, na misel pa mu je prišel v spremenjenih pogojih, v katerih se je danes znašel liberalni zahod. »Ne moremo se zanesti na nikogar, da bi nas obvaroval, sami moramo biti dovolj močni, da skrbimo zase,« je Vouk poudaril v svojem nagovoru. »Pri skoraj vseh elementih razstave je moč zaznati vojaško konotacijo – zame to pomeni odsev politične situacije dandanes,« je komentiral Karl Vouk. Organizator razstave se je prisrčno zahvalil vsem sodelavcem iz Avstrije in Slovenije, ki so soustvarili ta projekt, ki je na ogled v Alpen-Adria galeriji v Celovcu od 2. aprila do 9. junija 2025. Pomembno se mu zdi, da je od desetih umetnic in umetnikov pet žensk in pet moških, da do izraza pridejo aspekti obeh mišljenj ter da zastopajo različne generacije. Vouk je hvaležnost izrazil soorganizatorju Dušanu Fišerju s Ptuja in partnerju projekta Galeriji mesta Ptuj ter tudi mestu Celovec, ki je kljub finančni krizi omogočilo izvedbo razstave. Močna sporočilnost razstave je obiskovalke in obiskovalce spodbudila k razmisleku in razvnela burne razprave o tem, kaj bi bilo treba storiti, da bi svetu zavladal mir.