Otroci in Novice: Fabienne Micheu – barvna čarodejka z naslovnice

Fabienne živi v Večni vasi skupaj z mamo Melanie, bratom Marcelom in svojim kosmatim prijateljem, mačkom Burlijem. Ko ne ustvarja mojstrovin, jo lahko najdete na rolerjih. Poleg tega se uči igrati kitaro in s svojim glasom očara v šolskem zboru. Za božič se Fabienne veseli obiska pri babici in sanja o novi pisalni mizi, kjer bo lahko nadaljevala svoje ustvarjalne podvige. Njena najljubša šolska ura? Telovadba, seveda – ker se rada giblje! Po zaključku ljudske šole v Globasnici namerava obiskovati gimnazijo v Velikovcu. Pri ustvarjanju slike za naslovnico pa se je Fabienne lotila prav posebnega izziva – na njej je želela uporabiti čim več barv, ki odsevajo veselje in čar božičnega časa. Rezultat? Umetnina, ki si je zaslužila mesto na naslovnici.