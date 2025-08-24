Omanove slike in publikaciji ob jubileju

Jubilejna izdaja ponuja vpogled v prvo četrtstoletje delovanja. Program, ki so ga pripravili Janez, Sara in Mira Gregorič ter Dominik Srienc, temelji na umetniškem prepletu glasbe, literature in likovne umetnosti. Program s pogledom nazaj se bo 14. avgusta začel ob 18. uri z glasbenimi in literarnimi prispevki na treh krajih zgodnjekrščanskega romarskega svetišča. Nato sledi ob 20.00 nov program v cerkvi. Ob slabem vremenu bo prireditev v skrajšani obliki z začetkom ob 18. uri v romarski cerkvi.