Omanove slike in publikaciji ob jubileju

Jubilejna izdaja ponuja vpogled v prvo četrtstoletje delovanja. Program, ki so ga pripravili Janez, Sara in Mira Gregorič ter Dominik Srienc, temelji na umetniškem prepletu glasbe, literature in likovne umetnosti. Program s pogledom nazaj se bo 14. avgusta začel ob 18. uri z glasbenimi in literarnimi prispevki na treh krajih zgodnjekrščanskega romarskega svetišča. Nato sledi ob 20.00 nov program v cerkvi. Ob slabem vremenu bo prireditev v skrajšani obliki z začetkom ob 18. uri v romarski cerkvi.
Pri likovni umetnosti bo letos v ospredju Valentin Oman. Svoj prispevek k jubilejnemu letu Triviuma je poimenoval »ex voto«, z njim pa želi z novimi slikami (50 x 200 cm) obeležiti svoje 90. leto življenja. V znak hvaležnosti umetnik pušča izbor iz cikla slik kot votivno daritev temu posebnemu kraju.
Ob 25-letnici Triviuma bosta izšli dve jubilejni publikaciji, ki dokumentirata in osvetljujeta več kot dve desetletji kulturnega dogajanja na Hemi. Prva publikacija, fotografski album Lidije Gregorič, prinaša vizualni pregled poletnih večerov. Druga publikacija z naslovom Popotnice združuje 36 raznolikih, večjezičnih prispevkov umetnikov, ustvarjalcev in javnih osebnosti, ki so nekako povezani s prireditvijo. Prispevki so premišljevanja o pomenu romarskega kraja, dogodkov ali o poti nasploh. Med avtorji so tudi znane osebnosti, npr. škof Jožef Marketz, deželni glavar Peter Kaiser, arheolog Franz Glaser ter Maja Haderlap in Cvetka Lipuš.
Prvi Trivium se je odvijal 14. avgusta 2000 na pobudo kitarista Janeza Gregoriča. Skupaj s soustanoviteljema Fabjanom Hafnerjem (literatura) in Rudijem Benetikom (likovna umetnost) je tako od začetka novega tisočletja nastalo vsakoletno srečanje umetnic in umetnikov besede, glasbe in likovnih umetnosti. Trivium tradicionalno poteka na predvečer Marijinega vnebovzetja na zgodnjekrščanskem romarskem svetišču na Hemi pri Globasnici.
