Odprtje razstav v Pliberku: Kiki Kogelnik in Werner Berg

Ob 25-letnici smrti Kiki Kogelnik so v Pliberku odprli razstavo v spomin na častno občanko in »veliko hčer Pliberka«. Ogleda vredna nista samo razstavi o življenju in ustvarjalnih poteh Kiki Kogelnik ter Wernerja Berga, temveč tudi človeške silhuete, ki so jih pripravili učenke in učenci pliberške srednje in ljudske šole za razstavo na Vrtu skulptur. Zelo ponosen na letošnjo razstavo v Muzeju Wernerja Berga je tudi pliberški kulturni referent Marko Trampusch. Razstavi je odprl deželni glavar Peter Kaiser.