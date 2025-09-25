Odprli so razstavo Mirka Malleja

»Poglobite se v ta krasna dela, v krasno razstavo,« je povedala Tanja Prušnik, ki je spregovorila o umetniku. Dodala je, da je v razstavi zaznati raznolikost pristopov in tehnik umetnika: od portretov do asemblažev in kolažev, pa tudi akvarelov. Vse te različnosti so v razstavi združene v enoten okvir.