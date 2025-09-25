Odprli so razstavo Mirka Malleja

»Poglobite se v ta krasna dela, v krasno razstavo,« je povedala Tanja Prušnik, ki je spregovorila o umetniku. Dodala je, da je v razstavi zaznati raznolikost pristopov in tehnik umetnika: od portretov do asemblažev in kolažev, pa tudi akvarelov. Vse te različnosti so v razstavi združene v enoten okvir.
Po uvodu Tanje Prušnik je odprtje potekalo nekoliko drugače: v razstavnih prostorih so izklopili luč. Prostore so nato osvetlili samo z lučjo, ki je svetila za slikami (glej sliko spodaj). Umetnine Mirka Malleja in glasba Marka Aricha so poskrbele za preplet zvoka, prostora in slik. Performans se je preselil v drugo nadstropje, kjer je Malle imel postavljenih še več osvetljenih slik.
Razstava bo na ogled do 1. novembra 2025 v k&k centru Šentjanž. Ogled je mogoč ob petkih, od 16. do 19. ure, ter ob sobotah, od 10. do 13. ure, pa tudi s predhodno prijavo na 0664 2620042 ali [email protected]
Malle je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani ter na Faculdade de belas artes v Portu (Portugalska). Živi in dela v Ljubljani kot slikar in ilustrator ter kot karikaturist za tednik Novice.
