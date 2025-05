O novi razstavi »Berg, Pasolini in Hrdlicka« v Muzeju Wernerja Berga: Umetnost kot upor

Novo razstavo Muzeja Wernerja Berga »Proti toku. Pasolini – Berg – Hrdlicka« bodo odprli v sredo, 30. aprila. Razstava v dialog postavlja pisatelja in filmskega režiserja Piera Paola Pasolinija in slikarja Wernerja Berga. Dela Berga in Pasolinija imata vzporednice tako v kompoziciji in motiviki kot v mišljenju. Teme, ki umetnika povezujejo, so obžalovanje izgube kmečkega sveta, fascinacija do marginaliziranih jezikov in kritičnost do potrošniške družbe. Arthur Ottowitz je glasbenik in direktor muzeja Wernerja Berga. Leta 1983 je soustanovil pliberško kulturno iniciativo KIB in jo danes tudi vodi. Leta 2023 je prejel kulturno nagrado dežele Koroške. Pogovor o novi razstavi, vplivu kmečke okoliščine na umetnika in paralele s sedanjostjo.