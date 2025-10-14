Novice logo
Nova umetniška dela Helmuta Blažeja

14.10.2025 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Novice
Odprtje razstave Helmut Blažej črpa navdih za svoje delo iz pokrajine in neposredne okolice.
Med gosti so bili veleposlanica Republike Moldavije v Avstriji Viktoria Rosa, gasilski poveljnik Koroške Rudolf Robin, župana iz sosednjih občin Patrick Skubel in Rudolf Skorianz, namestnica vodje urada za slovensko narodno skupnost Miriam Polzer-Srienz ter kolegi umetniki in umetnice iz Koroške in Slovenije.

Rdeča v vseh svojih odtenkih pogosto prevzame barvitost upodobljenih pokrajin, zeleni odtenki pa se nanašajo na nenehno obnavljajočo se naravo, ki je za umetnika še posebej vidna in oprijemljiva v rastlinskem svetu, ki ga obdaja. Ciklično ponavljajoči se letni časi, zlasti pomlad, zanj simbolizirajo nenehno prerajanje, cikel življenja. Pomlad je prehod iz zime, časa umika v fazo novega življenja. Preporod narave spremljajo rast, razvoj, cvetenje, upanje in optimizem ter svetloba in toplota sonca. Za umetnika Helmuta Blažeja vsebuje niansirana zelena barva potencial spremembe, ki je naravni del življenja in vedno omogoča, da iz starega nastane nekaj novega.

Razstavo POGLED NAZAJ - PREGLED - DALJNOVIDNOST, ki je na ogled od 19. 9., so odprli v občinski hiši občine Šmihel ob Pliberku in ob glasbeni spremljavi Arthurja Ottowitza,  umetnika pa je predstavil Raimund Grilc. Dela Helmuta Blažeja je predstavila Nora Leitgeb iz Koroškega muzeja moderne  umetnosti. Razstavo je odprl župan Hermann Srienz.

