Nova umetniška dela Helmuta Blažeja

Rdeča v vseh svojih odtenkih pogosto prevzame barvitost upodobljenih pokrajin, zeleni odtenki pa se nanašajo na nenehno obnavljajočo se naravo, ki je za umetnika še posebej vidna in oprijemljiva v rastlinskem svetu, ki ga obdaja. Ciklično ponavljajoči se letni časi, zlasti pomlad, zanj simbolizirajo nenehno prerajanje, cikel življenja. Pomlad je prehod iz zime, časa umika v fazo novega življenja. Preporod narave spremljajo rast, razvoj, cvetenje, upanje in optimizem ter svetloba in toplota sonca. Za umetnika Helmuta Blažeja vsebuje niansirana zelena barva potencial spremembe, ki je naravni del življenja in vedno omogoča, da iz starega nastane nekaj novega.