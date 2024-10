Pliberk Slovenska popevka »Za prijatelje si je treba čas vzet« šteje med najbolj znane skladbe slovenskega skladatelja in pevca Andreja Šifrerja. Šifrer, rojen 1. maja 1952 v Kranju, je eden najbolj priljubljenih slovenskih popularnih glasbenikov. Prodal je več kot pol milijona plošč, kaset in zgoščenk ter imel več kot pet tisoč nastopov. Leta 2022 mu je Gorenjski muzej iz Kranja ob 70. življenjskem jubileju namenil razstavo z naslovom »Nič proti večnosti«, ki kronološko vodi skozi življenje pop glasbenika. Šifrer sam je razstavo minulo sredo odprl v kulturnem domu v Pliberku, kamor ga je povabil Jožko Hudl. »Šifrerja poznam osebno že od leta 1981, ko smo z društvom Edinost organizirali koncert z njim v Pliberku, pred nekaj leti pa je nastopal v kulturnem domu.« Ob odprtju razstave v Pliberku je v pozdrav zapel MoPZ Foltej Hartman, na koncu pa so še skupaj s Šifrerjem zapeli komad »Vse manj je dobrih gostiln«. Šifrer je na kratko spregovoril o razstavi in svojem življenju in sklicujoč se na pliberško kulturno društvo Edinost pripomnil: »Kamorkoli sem prišel, so bili Slovenci skregani. V Pliberku pa imate Edinost, a to ni lepo?« Razstava bo v kulturnem domu na ogled še do konca oktobra.