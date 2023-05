Slovenski teden nakita 2023 od 11. do 19. maja je posvečen oblikovalkam in oblikovalcem sodobnega nakita, ki so v svojem poklicu velikokrat nevidni ali prezrti, saj je pozornost pri tovrstni umetnosti običajno usmerjena v končni izdelek. S svojo kolekcijo »fire&ashes« bo na osrednji razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani sodelovala tudi Melina Kumer-Reichmann.

Odprtje razstave bo 11. maja ob 18. uri. Razstava bo na ogled do 21. maja. Razstave so še v Izoli, Mariboru, Radovljici in Slovenj Gradcu. Več informacij na: slovenianjewelryweek.com.