Modra barva za svetnike

Še preden je Anja začela v opuščenem kamnolomu pri Železni Kapli stikati za kamni, polnimi železovega oksida, iz katerega pridobiva rjavo barvo, je bila že povezana s koroškimi čebelarji. Po zaključenem študiju likovne pedagogike se je Anja leta 2010 zaposlila kot vodička v Čebelarskem muzeju v Radovljici. »Kot likovnica sem vedela, da panjske končnice, kot smo jih mi prodajali tam, ne ustrezajo barvni paleti tistih končnic, ki smo jih hranili v muzejski zbirki.« Na starih panjskih končnicah je barvna paleta mnogo bolj zadržana od današnjih – pogosto v kričečih odtenkih poslikanih – panjskih končnic. »Iz naše narave ne moreš pridobiti kričečih barv. Če greš k potoku, tam vidiš različne kamnine različnih barv, pa tudi različne gline, ki se jih da zmleti v prah. In to je ta barvna paleta, kakršno najdemo na starih panjskih končnicah.« Kot pravi Anja Bunderla, pri nas v naravi ni kamnin ali mineralov, iz katerih bi lahko pridobila modro barvo. Ta se pridobiva iz kamna lapis lazuli, »cene tega kamna, katerega nahajališča so v Afganistanu, so primerljive z zlatom«. »Če pogledamo stare končnice, so zelo malo uporabljali modro barvo. Samo na kakšni svetniški podobi so plašče naredili modre. Ker to je bila res draga, dragocena barva in še vedno je.« Recimo sok borovnic ni primeren kot nadomestek za modro, »ker rastlinske barve s časom oksidirajo in postane vse sčasoma rjavo«. Praksa pridobivanja mineralnih barvil iz narave je na Slovenskem začela izginjati ob koncu 19. stoletja. Kar se tiče motivov panjskih končnic, pa ima Anja Bunderla najraje »tiste s samega začetka panjskih končnic, se pravi take, na katerih so zaščitni simboli, kot je recimo trotamora, s katero so poskušali otroke, čebele in živino zaščititi pred zlom«. Kot pravi Anja Bunderla, so nekoč čebelarji, ko so svoje čebele vozili na pašo, s panjskimi končnicami pripovedovali zgodbe o tem, kaj se dogaja v določeni vasi. »Slikali so tudi umore, recimo trojni umor v Ločah. Ker niso vsi znali brati, je bila to televizija na prostem.«