Množičen obisk otvoritve razstave »Poglejmo!«: Odkrito o storilcih in žrtvah

Ob razstavi »Poglejmo!« je Koroški muzej izdal poseben trojezični časopis, v katerem je direktor Muschitsch zapisal, da muzej »danes ni le prostor spomina, temveč tudi prostor za razprave o spominjanju in deluje kot kritična vest dežele«. Razstava prinaša 25 zgodb o trpljenju in uporu od Dravograda preko Koroške do tržaške Rižarne. Pri nastanku razstave so sodelovali številni umetniki, med njimi Manfred Bockelmann, Andrina Mračnikar, Robert Schabus, Dana Rausch in drugi. Na razstavi smo prvič po izdaji romana »Angel pozabe« dobili občutek, da je po 80 letih izkustvo nacističnega terorja nad koroškimi Slovenci naposled del uradnega spomina dežele, ki je svetu v 20. stoletju dala predvsem za 1000-letni rajh izjemno vnete posameznike, kot so bili Globočnik, Rainer in Lerch, kasneje pa še pionirja desničarskega populizma Jörga Haiderja. Razstava »Poglejmo!« prikazuje obdobje, v katerem so si Korošci stali nasproti kot storilci in žrtve, izprašuje razumevanje demokracije in družbe ter ponuja pogled na spominsko pokrajino, njene akterje in njihova težišča.