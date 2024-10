Ilustrator in karikaturist Mirko Malle ter stripar David Kassl, ki oba rišeta in slikata za Novice, se bosta v sredo, 16. oktobra, ob 18.30 s svojimi deli predstavila na skupni razstavi v knjigarni Haček.

Tako akademski slikar Mirko Malle kot tudi stripar David Kassl, sicer grafični oblikovalec po poklicu, sta z objavami v tedniku koroških Slovencev začela že leta 2013 pod nekdanjim glavnim ured­nikom Petrom Ošlakom. Oba živita med Koroško in glavnimi mesti Avstrije (Kassl) in Slovenije (Malle).

David Kassl in Mirko Malle sodelujeta z Novicami že več kot 10 let.

Medtem ko Kassl v svoji duhoviti in poantirani stripovski risbi s tušem reducira in poenostavlja, pa Mallejev filigranski pristop k ilustraciji zahteva mnogo živcev, pozornosti in časa. Vse Mirkove ilustracije in karikature, ki jih je doslej ustvaril za Novice, bodo na skupni razstavi tudi naprodaj. »V teh letih sem gotovo ustvaril več kot 200 ilustracij, za skupno razstavo bova oba z Davidom izbrala kakih 15, 20 del. Na otvoritvi bom imel s seboj vse svoje ilustracije in karikature, če bi kdo želel katero kupiti.« »Bolje ko znam risati, bolj natančen, skoraj picajzlast sem,« svoj napredek od leta 2013 do danes označi Mirko Malle, katerega samostojno razstavo bodo 17. oktobra odprli v Ljubljani na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

David Kassl za Novice riše strip Asterič in Obelnik

David Kassl, ki za Novice riše strip Asterič in Obelnik, le redko razstavlja. Prav kmalu bo v eni od naslednjih številk Novic objavljena jubiljena, 100. epi­zoda stripa o Asteriču in Obelniku. In po kakšnem kriteriju bo David izmed 100 stripov izbral 15, 20 stripov za razstavo? »Eno je risba sama, drugo pa to, koliko je posamezen strip še mogoče razumeti. Največkrat rišem na aktualno temo, tako da so se nekateri Asteriči in Obelniki starali bolje od drugih.« Kot zanimivost David dodaja, da je izumitelj teh genialnih stripovskih figur Andrej Pack, njegov sošolec iz gimnazijskih let, ki pa danes ne riše več.

Karikature akademskega slikarja Mirka Malleja