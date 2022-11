Melina Kumer-Reichmann razstavlja v Velikovcu

Pod geslom »Notranja nit« so v velikovški Turmgalerie v četrtek, 10. novembra, odprli prvo samostojno razstavo umetnice Meline Kumer-Reichmann. Razstava prikazuje njeno razmišljanje o življenju in o tem, kar umetnico prikorenini, ji daje orientacijo in na kar se lahko zanese. Umetnico jo predstavila Monika Novak-Sabotnik, navzoče pa je pozdravila tudi predsednica umetniškega društva Art 13 Herlinde Sander. Društvo namreč upravlja velikovško Turmgalerie. Na prireditvi je ubrano je zapel Kvintet Donet. Razstava je na ogled v torek, 15. novembra (17.00-19.00), v sredo, 16. novembra (10.00-12.00), v četrtek, 17. novembra (17.00-19.00), in v petek, 18. novembra (10.00-12.00). Umetnica bo navzoča.