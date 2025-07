Majska matineja v galeriji Šikoronja: Pesmi Klarise Jovanović 

Pesniško zbirko sestavlja 18 pesnitev (s prologom in epilogom), ki so tematsko med seboj povezane. Pesnitve so napisane v poetičnem, ritualnem jeziku, pesnica pa jih podpre še s posebnimi zvokovnimi elementi, kar je bil pri prevajanju poseben izziv. Prevode v nemški jezik je brala prevaljalka Ivana Kampuš skupaj s predsednikom zveze koroških pisateljev in pisateljic Alfredom Woschitzem. V slovenskem izvirniku je pesnitve navdušenemu občinstvu doživeto predstavila avtorica, ki je tudi izvrstna glasbenica. Glasbeni okvir je oblikovala Ana Laura Domínguez, ki prihaja iz Meksika in študira na Privatni univerzi za glasbo Gustava Mahlerja v Celovcu. Zbirko je izdala založba Hernals na Dunaju. Pesniška zbirka je bila že prevedena v madžarščino (Judit Csuka Zagorec) in srbščino (Pavle Rak).