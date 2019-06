V dunajski galeriji PHOTON v sedmem okraju, ki je podružnica oziroma izpostava istoimenske ljubljanske galerije, sodeluje na razstavi MADE IN CHINA poleg nekaterih mednarodno uveljavljenih avtorjev nad štirideset slovenskih vizualnih umetnikov. Poleg fotografskih projektov v velikosti običajnih razglednic so razstavljeni predvsem različni drobni umetniški predmeti, ki so jih umetniki izdelali v seriji kot multiple in naknadno avtorizirali.

Projekt MADE IN CHINA poteka že dalj časa kot zamisel Viktorja Bernika, Žige Kariža in Jare Vogrič. Razstavljeni objekti spominjajo na različne produkte sodobnega potrošništva, ki jih lahko kupimo v trgovinah. Razstava, ki je na ogled do 28. junija, je zato nekakšna umetniška kritika sodobnega pretiranega potrošništva. Posamezni razstavljeni objekti, ki se ločijo od predmetov v trgovinah zaradi umetniške posebnosti, so poseg v naš družbeni vsakdan. V nasprotju s potrošniško prestižnim ponujajo opazovalcu poetični čar umetniškega, s katerim se upirajo uniformiranemu konformizmu današnjega časa.

Čeprav je idejna zamisel, ki je vodila do projekta MADE IN CHINA zanimiva, pa je istočasno tudi utopična, ker si je zelo težko predstavljati, da bi umetniški objekt premagal potrošništvo, saj bo v resnici kmalu našel kupca in postal tudi sam del današnjega potrošniškega svetovnega sistema. Bolj zanimiv in realen je drugi oziroma dodatni izziv pričujoče dunajske razstave. Namreč zamisel, da umetniški objekti, ki spominjajo na dobrine v trgovinah, lahko obiskovalca razstave, ki je istočasno sodobni potrošnik, presenetijo, nagovorijo in mogoče zasvojijo ter na ta način približajo umetnosti.

Za sodelujoče umetnice in umetnike je značilen kritičen in ironičen odnos do prevladujočega konzumizma, a v glavnem tudi do tako imenovane popularne kulture. Nekatera razstavljena dela se poigravajo s problematičnimi dogodki in stanji v svetu politike in v družbenem življenju in pri tem opozarjajo, da družba, katere glavno gonilo je potrošništvo, reproducira egoistične, vase zagledane vedenjske načine prebivalstva.

Dunajska razstava MADE IN CHINA temelji bolj na ideologiji in filozofiji o sodobni umetnosti kot na umetnosti sami. Večina razstavljenega gradiva je zasnovana v mediju umetniškega multipla, čeprav je na ogled tudi nekaj izjem. Z majhnimi umetninami in projekti sodelujejo na razstavi MADE IN CHINA med drugimi Viktor Bernik, Jasmina Cibic, Ksenija Čerče, Žiga Kariž, Zmago Lenardič, Alen Ožbolt, Arjan Pregl, Sašo Sedlaček, Jara Vogrič in Sašo Vrabič, a tudi skupine Laibach, son:DA in Small But Dangers.