Les, volna, žganje in »Alpakakaka«

Na stojnici družine Wieser z Radiš v k & k centru stojijo različni izdelki iz struženega lesa, izbrane vrste sortnega žganja, pleteni in kvačkani izdelki iz volne alpak, pa tudi gnojilo, imenovano Alpakakaka. Marija Wieser, po domače Marica, se je 29. novembra 1955 rodila kot eden od osmih otrok pri Hriberniku v Dvorcu. Izučila se je za prodajalko, nato pa se je pri 22 letih poročila z Nužijem Wieserjem, p. d. Šubernikovim z Zgornjih Rut. »V letu poroke je pri Šuberniku prišel na svet najin prvi sin Niko, leta 1979 se je rodil Martin, leta 1986 pa hčerka Anja. Po rojstvu otrok sem ostala doma, imeli smo krave na kmetiji, proizvajali mleko in ga oddajali mlekarni, prodajali pa smo tudi teličke. Moj mož je bil prej vedno zaposlen pri celovškem magistratu, tako da je bila kmetija več ali manj v mojih rokah.« Marica se je upokojila kot kmetica, njena kmečka pokojnina znaša pičlih 500 evrov. »Naša kmetija ni velika, do spremembe zakonodaje pred 23 leti smo bili oproščeni davkov, zadnjih 23 let pa smo jih morali plačevati. Moževa družina je bila med vojno pregnana, ko so se vrnili, je bila kmetija izropana. Da je lahko tast obnovil kmetijo, se je moral zadolžiti, moj mož je postal posestnik leta 1976, leto dni pred poroko. Skupaj sva prenovila hišo in vsa gospodarska poslopja.«