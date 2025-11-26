Ko zgodovina spregovori skozi pesem

Asimilacija, Solidarnost ali Slovenska gimnazija - naš strup so se imenovale nove pesmi ansambla Praprotnice, ki so jih minuli petek, 21. novembra, predstavili v sklopu praznovanja 120. obletnice SPD Edinost Škofiče v tamkajšnji telovadnici ljudske šole. Pašjon v svoji glasbeno-lirični preobleki hudomušno opozarja na razne oblike diskriminacije, ki so jih koroški Slovenci doživljali skozi zadnje stoletje. Rozka Sticker, Hanca Pörtsch in Terezija Krautzer so v spremljavi akordeonista Jörga Errensta popeljale publiko na uglasben križev pot koroških Slovencev s štirinajstimi postajami od plebiscita do ortstafelšturma in asimilicije. Med pesmimi je stekel dialog med nemškogovorečim (Martin Sadounik) in slovenskogovorečim Korošcem (Izidor Sticker), ki je dal koncertu rdečo nit in kontekstualiziral vsebine zapetih pesmi. Ironične želje in sanje nemškogovorečega Korošca, kako naj bi Koroška ravnala z narodno skupnostjo, so se prepletali z manj rožnato realnostjo, o kateri je spregovoril Izidor Sticker v vlogi koroškega Slovenca. Koncert, ki je požel mnogo aplavza in zaradi mnogih ironičnih elementov spravil publiko večkrat v smeh, bo skupina v naslednjih mesecih ponovila širom Koroške.
Župan Škofič Thomas Wuksch je čestital društvu ob 120. obletnici in povedal, da društvo ni le ustvarilo zgodovine, temveč da oblikuje tudi sedanjost in omogoča prihodnost. Na praznovanje obletnice v obliki koncerta je prišlo mnogo zastopnikov bližnjih slovenskih kulturnih društev. Predsednik SPD Edinost Škofiče Mitja Rovšek pa je lahko povabil že na naslednjo prireditev društva – na adventni koncert v Škofičah. Tamburaški ansambel Starabanda bo v nedeljo, 30. novembra, najprej ob 9.30 spremljal mašo, nato pa bo sledil koncert ansambla.
Podpredsednica Slovenske prosvetne zveze Julija Schellander-Obid in podpredsednik Božo Hartmann sta po koncertu počastila zaslužne društvenike SPD Edinost Škofiče. Za dolgoletno nesebično kulturno udejstvovanje so prejeli priznanja SPZ Simona Rovšek, Martin Urbajs, Stanko Pörtsch, Andrea Jäger Ramos, Drago Pörtsch in Jörg Errenst. Zlata priznanja sta prejela Ernsti Pitschek in Magda Errenst.
Iz rubrike Galerije preberite tudi