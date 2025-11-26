Ko zgodovina spregovori skozi pesem

Asimilacija, Solidarnost ali Slovenska gimnazija - naš strup so se imenovale nove pesmi ansambla Praprotnice, ki so jih minuli petek, 21. novembra, predstavili v sklopu praznovanja 120. obletnice SPD Edinost Škofiče v tamkajšnji telovadnici ljudske šole. Pašjon v svoji glasbeno-lirični preobleki hudomušno opozarja na razne oblike diskriminacije, ki so jih koroški Slovenci doživljali skozi zadnje stoletje. Rozka Sticker, Hanca Pörtsch in Terezija Krautzer so v spremljavi akordeonista Jörga Errensta popeljale publiko na uglasben križev pot koroških Slovencev s štirinajstimi postajami od plebiscita do ortstafelšturma in asimilicije. Med pesmimi je stekel dialog med nemškogovorečim (Martin Sadounik) in slovenskogovorečim Korošcem (Izidor Sticker), ki je dal koncertu rdečo nit in kontekstualiziral vsebine zapetih pesmi. Ironične želje in sanje nemškogovorečega Korošca, kako naj bi Koroška ravnala z narodno skupnostjo, so se prepletali z manj rožnato realnostjo, o kateri je spregovoril Izidor Sticker v vlogi koroškega Slovenca. Koncert, ki je požel mnogo aplavza in zaradi mnogih ironičnih elementov spravil publiko večkrat v smeh, bo skupina v naslednjih mesecih ponovila širom Koroške.