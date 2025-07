Kjer obiskovalci srečajo umetnike pri ustvarjanju

V idilični vasici Sveče ta teden že 43. leto poteka enotedenska umetniška rezidenca. Letos se bodo s svojimi deli, ki bodo nastala ali dozorela tekom tedna, predstavili Nataša Sienčnik, Rudolfine P. Rossmann, Gottfried Loiskandl, Borut Popenko, Nika Rupnik in Francesca Piovesan. »Vedno iščemo nove umetnike, iz vseh generacij. Ta teden omogoča izmenjavo med umetniki, mreženje, ustvarjanje v naravi in čutiti je dobro energijo,« pravi organizatorka Alenka Weber, predsednica prosvetnega društva Kočna, ki že od samega začetka slikarskih tednov sodeluje pri organizaciji in je skupaj z angažiranimi društveniki nosilni steber tega projekta. Pravi, da je osebni stik z umetniki zelo pomemben. Obiskovalci imajo možnost, da umetnike spoznajo prek osebnega pogovora vsak dan med tednom do dvanajste ure ali pa po petnajsti uri. Inspirativni ambient ustvarja tudi Galerija Gorše, v kateri so razstavljene umetnine kiparja Goršeta. Kipi pomembnih koroških Slovencev krasijo tudi Vrbnikov vrt pred galerijo, kjer se je v nedeljo na otvoritvi slikarskega tedna zbrala velika množica in poleg predstavitve umetnikov prisluhnila tudi svetovno priznanemu saksofonistu Wolf­gangu Puschnigu.