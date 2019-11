Celovec Na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu se tudi z novim generalnim konzulom Antonom Novakom nadaljuje meddržavno tkanje vezi v umetnosti.

»Naključje je naneslo, da je prvo odprtje razstave Okno k sosedu po mojem prihodu na položaj generalnega konzula v Celovcu tudi jubilejna 20. razstava. V tem času se je na Koroškem predstavilo 40 umetnikov iz Slovenije in navezali so se stiki s tukajšnjimi galerijami. Najbolj zaslužni za ta niz prireditev sta moja predhodnika Dragica Urtelj in Milan Predan ter kustosinja razstav Olga Butinar Čeh.« Tako je novi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Anton Novak ta torek uvedel odprtje 20. razstave Okno k sosedu v prostorih generalnega konzulata.

O umetnikih – slikarki in kiparju

Z »umetnostjo, ki ne pozna ne prostorskih ne časovnih meja,« kakor je dejala direktorica direktorata za ustvarjalnost na slovenskem ministrstvu za kulturo Marjeta Pečarič, sta se tokrat v Celovcu predstavila Jožica Medle in Roman Makše. O slikarki in grafičarki Jožici Medle je umetnostna zgodovinarka Olga Butinar Čeh dejala, da sta zanjo značilna precizno izražanje in raziskovalen pristop. Umetnica se je v zadnjem obdobju ukvarjala z vprašanjem, ali je mogoče likovno umetnost postaviti ob bok glasbeni umetnosti, kakor se je izrazila s kontrapunktom v Umetnosti fuge Johanna Sebastiana Bacha. Medletova je to po besedah Butinar Čehove dokazala tako v svoji pred kratkim uspešno ubranjeni doktorski nalogi kakor tudi v svojih likovnih delih. V njih se različne likovne zgodbe v različnih tehnikah nalagajo druga na drugo, pri čemer ustvarijo novo skladnost.

Podoben v prezicnosti je tudi kipar Roman Makše. »Z minimalističnimi in izčiščenimi eksponati se loteva vprašanja, kako v likovni umetnosti ujeti zvok. Zanj je pri tem pomemben ritem.« V vitrinah je tako v povsem strogo določenem zaporedju razstavljenih pet kipov, ki se v posebni interakciji kažejo z odbleski v zrcalih. Poleg samih umetnin, njihove razporejenosti v prostoru in umeščenosti v okolje igra posebno vlogo tudi praznina.

