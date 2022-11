14. oktobra so v Lovranu, pobratenem mestu Pliberka, v galeriji Laurus odprli razstavo pliberškega umetnika Helmuta Blažeja. Na otvoritev je prišla tudi delegacija iz Pliberka in z Bistrice z županoma Štefanom Visotschnigom in Hermannom Srienzem. Pliberška odprava je bila navdušena nad obiskom in zanimanjem obiskovalcev otvoritve, na kateri je umetnika hrvaškemu občinstvu predstavila Silvana Stiglic. Otvoritev razstave je z virtuozno glasbo na ustni harmoniki popestril Arthur Ottowitz. Razstava Pogledi/Durchblicke v Lovranu se je zaključila 3. novembra.