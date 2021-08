Gerhard Lepicnik iz Celovca in Boris Jakončič iz Goriških Brd sta si namislila pobudo »Umetnost v Brdih«. Lepicnik je domala vse svoje ustvarjalno življenje posvetil zamisli o čezmejnem sodelovanju v alpsko-jadranskem prostoru.

Kdor ljubi ponudbe na celovškem Benediktinskem trgu, ne pride mimo stojnice MORO, na kateri ponujata Dragica in Boris Jakončič skupaj s sinovoma Damjanom in Janom dobrote iz Goriških Brd. Začela sta ob četrtkih in sobotah prodajati vino, sadje, pršut in druge žlahtne kmetijske izdelke takoj naslednjega dne po uradnem pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji (EU) leta 2004. Začetki so bili bolj skromni, medtem pa se je stojnica MORO razvila v eno najatraktivnejših celovške tržnice. V veliko oporo jima je bil tudi nekdanji celovški župan Harald Scheucher, ki je s posebno delegacijo obiskal kmetijo MORO v Brdih oz. Vipolžah in se na lastne oči prepričal, da gre za seriozno kmetijsko podjetje.

V vinski kleti MORO: (z leve) Lojze Dolinar, Veronika Bajuk, Gerhard Lepicnik, Boris Jakončič, Filip Warasch in Franc Mužič

Začetki niso bili lahki

Začetki namreč niso bili lahki, nevoščljivost nekaterih celovških ponudnikov je bila velika in tudi nacionalističnih predsodkov ni manjkalo. Boris in Dragica sta bila prva, ki sta pri pokušnji vina uporabljala steklene kozarce in ne plastičnih, kot je bila takrat navada. Zato so nekateri začeli govoriti, da njihovi izdelki ne prihajajo z domače kmetije, temveč iz industrijske proizvodnje v sosednji Italiji. Ko je bilo jasno, da so te trditve iz trte zvite, so nekateri začeli širiti govorice, da umivajo kozarce na stranišču. Tudi te trditve sta lahko Dragica in Boris z lahkoto spodbila. Nato je bilo vrsto let vse mirno, steklene kozarce so začeli uvajati tudi ostali ponudniki žlahtne vinske kapljice – dokler se ni po letošnjem drugem lock-downu neki ponudnik začel pritoževati pri Koroški gospodarski zbornici, ki je pobratena s Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ), da stojnica MORO baje ne upošteva celovškega tržnega reda. Medtem se je tudi ta zadeva rešila v zadovoljstvo Dragice in Borisa Jakončič. Pri tem jima je bil v veliko oporo generalni tajnik AACC Filip Warasch. Za pozitivno rešitev se je močno prizadeval tudi Lojze Dolinar, celovški pod-župan občine, ki tesno sodeluje tudi z občino Goriška Brda in je pred več leti najela v Šmartnem hišo v kulturne namene. Pred kratkim so ob navzočnosti župana Franca Mužiča (Goriška Brda), podžupana Dolinarja ter predsednika AACC Bernarda Sadovnika in generalnega tajnika Filipa Warascha slovesno odprli prenovljene notranje prostore in, kot pač običajno ob takih dogodkih, slovesno nazdravljali na dobre čezmejne odnose.

Med tiste, ki ne nazdravljajo samo na dobre čezmejne odnose, temveč ustvarjajo tudi Evropo v malem, štejeta prav gotovo Boris Jakončič in Celovčan Gerhard Lepicnik. Bratranec Gerharda Lepicnika je bivši žitrajski župan Herbert Lepitschnig, njegova žena Marlies pa velja za uspešno slikarko in se od leta 2009 naprej predstavlja javnosti z več razstavami.

Njen mož Gerhard je začel uresničevati prijateljstvo med narodi in čezmejno miselnost že v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je predsedoval zboru »Sängerrunde Ebenthal« in se poleg mešanega zbora iz Grebinja odzval tudi vabilu radiškega društva na prvo prireditev »Dober večer, sosed«. Tomaž Ogris v izjavi za Novice: »Brez Hansa Mosserja in Gerharda Lepicnika ne bi mogli uresničiti zamisli Dober večer, sosed.« Hkrati Ogris poudarja, da je Lepicnik že pred koncertom na Radišah povabil radiške pevce in pevke na prireditev žrelske »Sängerrunde« v dolino, kar je v Žrelcu povzročilo pravi škandal.

»Umetnost v Brdih«

Danes uresničuje Gerhard Lepicnik malo Evropo v okviru alpsko-jadranske iniciative »bewegung/movimento/gibanje IN kultur«. Hkrati si je skupaj z Borisom Jakončičem izmislil pobudo »Umetnost v Brdih«. V petek, 16. julija, je kulturna iniciativa »bewegung/movimento/gibanje IN kultur«, ki se pojmuje za »umetnostno ambasadorko Koroške« (Lepicnik), že petič vabila na odprtje razstave na kmetiji MORO – tokrat s slikami Duše Hoffmann in Margit Trenz. Razstavo sta odprla župan Franc Mužič in podžupan Lojze Dolinar, častno pokroviteljstvo pa je prevzel AACC (Alpsko-jadranski center za čezmejno sodelovanje), ki ga je zastopal generalni tajnik Filip Warasch.

Obisk Furlanije in odprtja razstave na Jakončičevi kmetiji je bilo čudovito doživetje. Vsa čast Gerhardu Lepicniku ter Borisu Jakončiču. Spet sta se namreč izkazala kot Evropejca – kot snovalca Evrope v malem.