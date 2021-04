Sara in Mira Gregorič sta že od otroških let bili vedno povezani z glasbo. Z učenjem instrumenta sta že v otroških letih začeli v slovenski glasbeni šoli na Koroškem, medtem sta že sami učiteljici glasbe in ustvarjata kot »Duo Sonoma«. Pred nedavnim je izšla njuna prva zgoščenka »DUO SONOMA – I«.

Globasnica/Dunaj Že od otroških let sta bili sestri Sara (roj. 1993) in Mira (roj. 1995) Gregorič vedno povezani z glasbo. Obe sta z učenjem instrumenta začeli že v starosti štirih let in obiskovali slovensko glasbeno šolo na Koroškem. Kitaristko Saro je učil njen oče, znani virtuoz na kitari Janez Gregorič, violinistka Mira pa je pouk violine med drugim imela na Koroškem deželnem konservatoriju pri profesorju Helfriedu Fisterju. Veliko sta tudi igrali in nastopali s kitaristko Angeliko Kos, ki je njuna sestrična in s katero so dolga leta bile kot »Trio Sonus« neke vrste ambasadorke glasbene delavnice »Sonus«. Ta glasbena delavnica bo avgusta letos že šestnajstič potekala v bistriškem Werkhofu. S časom se je oblikoval duo, saj sta se sestri Sara in Mira odločili za študij glasbe na Dunaju in v Linzu, odhod iz Koroške pa je srečevanja in skupne vaje tria precej otežil. Tako Sara in Mira od leta 2018 naprej nastopata kot formacija Duo Sonoma. Poslušalec njune glasbe takoj spozna, da igrata dve umetnici, pravi virtuozinji, ki v dvoje ustvarjata že več kot dvajset let. Zvoki violine in kitare se namreč zlivajo v intenzivno zvočno doživetje. Izpopolnjujeta se sami, če nastane kak nov komad, ga najraje zaigrata prijateljem ali znancem, ker želita izvedeti mnenje in videti reakcijo ljudi, ki komada še ne poznajo.

Slika: Stefan Reichmann

Študij glasbe

Po zaključenem šolanju in opravljeni maturi sprva nista načrtovali, da bosta študirali glasbo oz. da bosta ubrali glasbeno poklicno pot. Mira ni hotela študirati klasične violine, ker se ji je študij zdel preveč enostranski, po naključju pa je na dunajski Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost odkrila študij glasbene in gibalne pedagogike in ritmike s težiščem na skupinskem delu, violini in improvizaciji. Ta študij je že zaključila, trenutno pa zaključuje še masterski študij džez-violine na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu. Ob tem poučuje violino in osnovno muziciranje za skupine otrok do šestega leta starosti. »Ob študiju sem spoznala, kaj vse lahko počneš z glasbo. Seveda je del mojega življenja poučevanje, pomemben del moje pozornosti pa posvečam umetniškemu pristopu.« Pri Sari je bilo podobno. »Po maturi so mi vsi govorili, da bom itak kot moj oče, jaz pa sem vedno odgovorila z ne. Šla sem na Dunaj, kjer sem najprej začela z drugim študijem, a že kmalu sem pristala na univerzi za glasbo, kjer sem zaključila študij instrumentalne pedagogike za kitaro.« Sara je kitaro poučevala že med študijem, po postajah na drugih šolah od lanskega leta dalje poučuje na glasbeni šoli na Dunaju. Obe sestri poudarjata, da od doma nista čutili pritiska, da naj bi šli po glasbeni poti. Doma je bila glasba že vedno prisotna, zato je bila vaja samoumeven del vsakdana. Kot učiteljici poudarjata, da je pri učenju instrumenta izredno pomembno, da je otrokom glasba v veselje. Važen je tudi igriv pristop in pomembno je, da si vselej odprt za učenčevo dojemanje.

Proces komponiranja

Njuna nova zgoščenka je zbirka devetih lastnih skladb, vsaka od skladb pa ima drugačen pristop. Ko sta ob koncertu leta 2018 poleg klasičnega repertoarja prvič predstavili tudi dve lastni kompoziciji, je bil odziv poslušalcev zelo pozitiven in to ju je motiviralo, da sta s komponiranjem nadaljevali. Veliko kompozicij izvira iz improvizacij – bodisi če igrata sami bodisi na skupnih vajah. »Sva sestri, a imava kljub temu točen načrt, ker drugače ne prideva do vaj. Skupaj se lotiva igranja in iz tega nastanejo motivi za skladbe.« Vsaka pride s svojimi idejami na vaje in tam se iz teh kratkih elementov počasi razvije skladba. Včasih kompozicija nastane v dveh dneh, če se stvar malo zapleta, jo pa raje odložita na stran in se šele kasneje spet lotita dela. Glasba, ki jo ustvarjata, je nekakšna mešanica med džezom in klasiko.

Duo Sonoma

Ime »Duo Sonoma« nima lastnega pomena, vsebuje pa začetne črke imen umetnic in še kaj več, ob tem »pa dobro zveni«. Približno mesec dni je trajal proces iskanja imena, na koncu sta se v podjuščini vprašali »no koj bo z noma« in odgovor je bil logičen: »Duo Sonoma«. Kot duo večinoma igrata lastne kompozicije, veliko sta igrali ob vernisažah in ob branjih, imeli sta pa že samostojne koncerte doma in v tujini.

Koncerti manjkajo

Zaradi pandemije je bilo mnogo koncertov odpovedanih, tako da sta ta čas izkoristili za druge stvari. Sara je pripravila novo spletno stran (gregoric.at) in v tem času je nastala tudi njuna prva zgoščenka »DUO SONOMA – I«. Delo in koordinacijo koncertnih terminov imata razdeljeno, menedžerka Dua je Sara: »Je tako, prenosni računalnik imam vedno s sabo.« Pred pandemijo sta nastopili enkrat do dvakrat na mesec, zelo upata, da bodo koncerti v živo že kmalu spet mogoči. Spletnega koncerta nista imeli, ob predstavitvi zgoščenke je nastal posnetek intervjuja, kjer sta predstavili tudi nekaj skladb (https://www.dorftv.at/video/35439). »Igranje pred občinstvom pa ustvarja čisto drugo atmosfero. Si v drugem svetu, ta poseben občutek je težko opisati, na vsak način je nekaj lepega,« pravi Sara Gregorič. Treme ne poznata, pred nastopi si vedno rečeta »uživaj maksimalno« in vse gre dobro. Pomembno je, da se dobro ujemaš, da imaš veselje in da je pravo vzdušje.

Duo Sonoma – Nmau

Prva zgoščenka

Pesmi na zgoščenki sta posneli v cerkvi na Gori sv. Heme, zgoščenka pa je izšla pri založbi »ALESSA Records« v Linzu. »Ko sva posnetke poslali v Linz, je bil prvi odziv založnika, da so komadi zelo melodični in da se ob poslušanju občuti nostalgija.« Mira Gregorič: »V vsaki skladbi se skriva neka melanholija oz. posebno vzdušje, ki je, tako mislim, značilno za nas, koroške Slovence.« En komad vsebuje citat iz pesmi »`Nmav čez jezero«, nasploh so na naju imele velik vpliv koroškoslovenske narodne in otroške pesmi.

Prva zgoščenka »DUO SONOMA – I«

Oktobra letos je načrtovano potovanje na Portugalsko, kjer bosta zgoščenko predstavili v sklopu posebnega sejma. Če želite Miri in Sari Gregorič prisluhniti v živo, imate to možnost 5. junija ob 18.00 v Villi am Ring (For Forest) v Celovcu, 22. julija na festivalu »Donnerszenen« v Celovcu, 30. julija na »Koncertu pod Lipo« v Werkhofu v Bistrici pri Pliberku in na letošnjem festivalu »TRIVIUM« na Gori sv. Heme, ki bo 14. avgusta. Novo zgoščenko »DUO SONOMA – I« lahko kupite v knjigarnah Haček in v Mohorjevi ali neposredno pri umetnicah:

[email protected], +43 664 3610058.

Aktualne informacije in terminske napovedi objavljata na spletni strani: