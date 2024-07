Tanja Prušnik je bila 24. junija ponovno izvoljena za predsednico združenja Künstlerhaus na Dunaju. Umetnica in kustosinja je bila izvoljena z jasno večino 182 od 226 glasov članov in ostaja prva ženska na čelu združenja.

Tanja Prušnik, ki je funkcijo predsednice prvič nastopila leta 2019, je bila edina kandidatka na glasovanju za predsednico združenja Künstlerhaus, dunajske umetniške ustanove, ustanovljene leta 1861. Gre za častno oz. neplačano funkcijo z velikim simbolnim prestižem zaradi starosti in članstva ustanove. Koroške Slovence v njej zastopata fotograf Marko Lipuš in likovni umetnik Valentin Oman, koroške Slovenke pa predsednica, tudi sama umetnica. Tanja Prušnik je od leta 2014 polnopravna članica Künstlerhausa, od leta 2018 pa članica upravnega odbora. Pod njenim vodstvom se je združenje Künstlerhaus vrnilo v Dom umetnikov na Karlsplatzu, ki ga je zasebna fundacija družine Haselsteiner v celoti prenovila in razširila z delom »Factory«.

V prvi mandat je udarila korona

»Ko sem pred petimi leti prvič postala predsednica Künstlerhausa, je v moj prvi mandat udarila korona in smo morali na novo zasnovati našo strategijo. Naš program je tedaj predvideval fešto oz. praznovanje ‘Gschnas’, ki je bilo prej zelo priznana fešta v Künstlerhausu, v 60. letih je bil to pravi ples umetnikov, na katerem nisi smel manjkati, če si kaj dal nase.« »Gschnas« so posušeni ostanki barve na slikarski paleti, pojasnjuje Tanja Prušnik, »ti ostanki so zelo barviti, tako da so to ime uporabljali za ples v začetku novembra, ob samem začetku pustnega časa oz. sezone plesov.« Ta ples želijo v združenju Künstlerhaus ponovno oživiti v obliki poletnega praznovanja. »Vsako poletje prostori Doma umetnikov gostijo veliko poletno razstavo naših članic in članov, tako da bo fešta Gschnas tudi priložnost za ogled razstave. Letošnja, pred kratkim odprta poletna razstava ima naslov Wunderkammer – Soba čudežev. To je zame en del programa, strateško važno pa je tudi društvo postaviti na finančne temelje, ki nam omogočajo neodvisnost. Pomembna mi je tudi povezava med znanostjo in umetnostjo, vključitev zbirateljev v naš razstavni program ter doseg javnosti z našo ponudbo.«

Dvakrat letno slovensko vodstvo

Nadaljevali bodo tudi z vodstvi po razstavah v tujih jezikih, dvakrat na leto ponujajo tudi slovensko vodstvo s sodelavko Mirjam Prochazka, prej Lampichler.