Pod geslom »življenjski prostori« so v velikovški Turmgalerie minuli četrtek, 16. marca, odprli razstavo ummetnice Christine Meklin-Sumnitsch. Razstava je bila na ogled do 24. marca.

»Christine Meklin-Sumnitsch nam v svoji slikarski umetnosti pokaže vse to, kar se dogaja v njenih mislih, vse, česar se dotakne, kar opazi, kar jo razočara in vse, kar srečava v vsakdanjemu življenju,« je povedala lavdatorka in hčerka Victoria Meklin na otvoritvi razstave minuli četrtek, 16. marca, v velikovški Turmgalerie. Razstavljalni prostor upravlja umetniško društvo Art13. Za glasbeni okvir je poskrbela Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek.

Sin Leander, hčerka Victoria, umetnica Christine Meklin-Sumnitsch, mož Alfred, mama umetnice Mathilda Sumnitsch in sin umetnice Fabian Meklin

Umetnica živi z družino v Dobu pri Pliberku in je direktorica Srednje šole v Pliberku.

Že skoraj 30 let se intenzivno ukvarja s slikanjem z različnimi barvami in tehnikami, ki jih tudi meša. Po besedah lavdatorke se umetnica ne boji nobene tehnike ali barve, ker je izkušena učiteljica ročnega dela in likovne vzgoje.

V ospredju Christine Meklin-Sumnitsch, zadaj slika s karakterističnimi silhuetami

Prepoznavni elementi njenih del so človeške silhuete: »Silhuete so abstrahirane in nikoli ne veš, a ljudje prihajajo ali odhajajo. Nobena moja slika ni perfektna, če teh silhuet ni,« pravi Meklin-Sumnitscheva. Slike ustvarja v kleti doma v Dobu. Ko je doma, večkrat menja med vsakdanjim delom v umetniški refugij, votlino, kot imenuje klet: »Včasih mi med kuhanjem kane kakšna idej, pa tečem v klet in jo uresničim.« Najraje slika velikoformatne slike na platnu. Ustvarja pa tudi druga dela, na primer skulpture iz lesa. Posebnost njenega ustvarjanja je, da ne uporablja čopičev, zato pa mdr. lopatice ali prste. V Velikovcu je razstavljala dela zadnjih 15 let, maja pa bo razstavljala v Wolfsbergu. Med pandemijo ni ustvarjala; ideje je sicer imela, a nobene motivacije, pravi.

Več slik najdete tukaj: Povezava