Christa Fuchs, rojena 22. februarja 1951 na Trebinji pri Šentilju, živi v Zgornji vesci. V mladih letih se je podala v Anglijo in Nemčijo, po vrnitvi na Koroško na začetku 80. let prejšnjega stoletja pa se je zaposlila v podjetju Interspar v Celovcu. Ko se je upokojila, je začela s slikanjem, najraje z oljnimi in akrilnimi barvami. Zelo priljubljeni so tudi njeni akti. Imela je že več razstav. Zelo odmevni sta bili mdr. v Šentjakobu v Rožu in v gostišču Pavlvs v Celovcu, trenutno pa razstav­lja tudi v Benetkah. V petek, 16. septembra, ob 19.00 bo prvič imela samostojno razstavo v svoji domači občini – na občinskem uradu v Bilčovsu. Povabil jo je župan Manfred Maierhofer. Na njegovo povabilo je umetnica Christa Fuchs s svojimi slikami okrasila tudi občinsko sejno sobo.