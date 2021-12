Na pobudo Daniele Krewalder in vaške skupnosti v Strpni vasi je letos že drugič nastal adventni koledar, pri katerem sodeluje 24 hiš. Pobuda združuje vaščane tudi v času, ko srečanja v živo niso možna.

»Idejo za adventni koledar sem imela lani, ko zaradi lockdowna ni bilo prireditev in tudi srečanja in praznovanja niso bila možna,« pripoveduje Daniela Krewalder, aktivna članica vaške skupnosti v Strpni vasi. Tudi letos je preko Whatsapp-skupine vaške skupnosti sprožila akcijo skupnega adventnega koledarja. Zopet sodeluje štiriindvajset gospodinjstev, vsaka družina oblikuje svojo adventno okence. Krewalderjeva pravi, da je pobuda nastala z zamislijo, da bi prišlo malo svetlobe in luči v ta temni čas. »Da se lahko razveseliš ob sprehodu, da žarijo oči otrok.«

Adventno okence družine Bricman

je posvečeno sv. Ambrožu, zavetniku čebelarjev.

Lani so po renovaciji hiše pri starših gospe Krewalder preostala stara okenca, te je njen mož Jürgen dostavil do družin, ki so sodelovale. To leto se je akciji pridružilo nekaj drugih oseb, nekaj od tistih, ki so sodelovali že lani, pa pavzira. Ker gospa Krewalder letos ni imela več dosti oken, so si jih ljudje poiskali sami: »Eno okence je prišlo celo iz kraja Treibach-Althofen.« Vaščani oblikujejo okna po lastnem občutku in osebnih željah. Gospa Krewalder je vedno znova presenečena, kako so ljudje kreativni. Oblikujejo jih z lučkami, vejicami ali po različnih temah. Monika Bricman je pripravila okence za sedmi december, na ta dan goduje sv. Ambrož, ki je zavetnik čebelarjev. Krewalderjevi so imeli okence za 4. december, tako da so ga na godovni dan sv. Barbare oblikovali z Barbarinimi vejicami. Vsako okno je oblikovalno individualno, skoraj vsa pa so razsvetljena z lučkami, ki jih prižgejo na dan, ko je okence na vrsti. Reakcije na strpinski adventni koledar so zelo pozitivne, slišati je, da ga hočejo posnemati celo v sosednji Sloveniji.

Strpna vas je znana za zelo aktivno vaško spupnost, predsednik te vaške skupnosti je Hanzej Bricman, pd. Kučej. Vaška skupnost obstaja že od leta 1995, leta 2003 so zgradili klubsko hišo, ki je postala središče življenja na vasi. »Na vasi imamo zelo živo skupnost, vse aktivnosti vaške skupnosti so dobro sprejete,« pravi Daniela Krewalder. Od praznovanj do drsališča pri klubski hiši je za vsako generacijo nekaj zraven. Klubska hiša vaške skupnosti je tudi del adventnega koledarja: pred hišo bo adventno okno za 24. december.