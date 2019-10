Celovec Ob 80-letnici Gustava Januša sta Janko Zerzer in Franc Kattnig zbrala njegove javnosti doslej neznane zgodnje slike in jih izdala skupaj z zgodnjimi pesmimi.

O pesniku Gustavu Janušu je Fabjan Hafner zapisal, da je že sam njegov rojstni datum »pesniški, poln rim, čeprav se ne rimajo besede, temveč številke: 19. 9. 1939. Pesništvo mu je bilo očitno usojeno, položeno mu je bilo v zibelko.« Pred kratkim je Gustav Januš torej praznoval 80. rojstni dan. Hafner pa je tudi zapisal, da je Januš od začetkov naprej »vozil dvotirno, likovna in besedna umetnost sta se oplajali in se brusili druga ob drugi.« Ob pesnikovem jubileju je pri Mohorjevi založbi izšla zbirka Brez kategorij z Januševimi pesmimi in slikami iz prve ustvarjalne dobe.

Knjigo sta uredila Janko Zerzer, hkrati tudi prvi kupec Januševe slike, ter upokojeni vodja Mohorjeve založbe Franc Kattnig, ki je kot viden sodelavec nekdanje literarne revije mladje dolgo, a nazadnje vendarle uspešno nagovarjal pesnika, da je izdal prvo pesniško zbirko. Tokrat objavljene pesmi so izšle že na več mestih, novost in izredna dodana vrednost zbirke pa so v njej prvič predstavljene starejše Januševe slike. Urednika Zerzer in Kattnig sta slike, za katere sta zapisala, da so »izredno zanimive« in da so »našle med koroškimi rojaki številne interesente – in kupce.« Izsledila sta jih na Koroškem, kjer jih je za knjižno izdajo poslikal urednik Nedelje Vincenc Gotthardt, ter pri koroških Slovencih na Dunaju. Tam jih je poslikala Gotthardtova hči Verena. V knjigi je tako dokumentiranih 24 slik iz konca 60. let in začetka 70. let minulega stoletja.

Zbirko Brez kategorij sta Janko Zerzer in Franc Kattnig predstavila ta torek v Mohorjevi knjigarni v Celovcu v nazočnosti pesnika in slikarja Gustava Januša. Ta je o svojih prvih delih dejal, da so to bile »slike vsakdana, primerne tistim pesmim, ki sem jih pisal. Danes je svet napredoval in smo na poti v drugi, še neznani svet. Ta radovednost me žene, da še vedno slikam in včasih še kakšno pesem napišem.« Pri 80 letih Januš slika še skoraj vsak dan in se veseli svojih stvaritev.