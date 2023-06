Kar dvakrat bo Pliberk v naslednjih dveh tednih v znamenju plesa. Ta vikend, 3. in 4. junija, bo v pliberški JUFA areni potekalo avstrijsko prvenstvo v streetdanceu, 17. junija sledi Dolga noč plesa. Organizatorji ta konec tedna pričakujejo okoli 1000 sodelujočih plesalk in plesalcev. Predvsem pri mladini priljubljeni streetdance zaobjema kar pet plesalnih zvrsti: Hip hop, breaking, popping, locking in modern. Avstrijsko prvenstvo organizirata društvo Make a move Bleiburg/Pliberk in plesalni studio Kunauer. Iz pliberškega plesalnega studia bo sodelovalo do 60 plesalk in plesalcev, ki bodo nastopili kot velike (8-24 članov) in male skupine (3-7 članov), v duetih in kot posamezniki, je povedal Mathias Kunauer, ki s sestro Valentino Kunauer vodi studio. Oba že nad dvajset let nastopata na plesiščih, sodelovala bosta tudi letos. Avstrijsko prvenstvo si lahko ogledate v JUFA areni v živo v soboto, 3. junija, od 12. do pribl. 18. ure, in v nedeljo, 4. junija, od pribl. 10. do 17. ure.