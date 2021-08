Pred šmihelskim občinskim uradom je sijalo sonce, ki so ga na vsake toliko časa prekrili oblaki. Glavna vhodna vrata so bila na široko odprta, tako da se je že od daleč videlo stojala, na katerih so slonela slikarska platna. Nekatere slike so bile že dokončane, pred drugimi pa so švigale roke ustvarjalcev. Ob sprehodu med likovnimi izdelki je bilo mogoče videti glino, s katero je ustvarjal Albert Mesner, plošče, na katere je slikala Corinna Hehn, obarvano kamenje je vpenjala v žico Melina Kumer, Hermann Bričko, Albert Krajger, Feliks Frühauf in Helmut Blažej pa so uporabljali akrilno tehniko slikanja. Presenetljive izdelke je ustvarila Christine Ottowitz z akrilom in lakom ter z računalniško obdelavo motivov, izredno zanimiva povezava likovne umetnosti s književnostjo pa je bila plod dela Karla Vejnika, ki je ob akrilnih barvah uporabil filozofske misli tako, da jih je odtisnil na platna s štampiljkami.

Pokrajinske motive je slikal Feliks Frühauf.

»Večina ustvarjalcev in ustvarjalk na letošnji delavnici je iz Avstrije,« je povedal Albert Krajger, »le Frühauf je iz Dravograda.« Frühauf in Blažej sta lansko leto sodelovala pri projektu »Gradimo mostove«, ki se je izkazal kot uspešno večletno sodelovanje na kulturnem področju.

Helmut Blažej, glavni organizator, je likovno delavnico poimenoval po zgodovinski osebnosti Matthiasu Corvinu, madžarskem kralju, ki je v 15. stoletju vladal na delih ozemlja današnje Hrvaške, Madžarske, Češke in Avstrije. »Saj poznate ljudsko pripovedko o kralju Matjažu? Kralj Matjaž v naši Peci spi.« Seveda, pripovedka govori, da spi v votlini pod Peco in ko se bo njegova brada devetkrat ovila okrog mize, se bo prebudil, takrat pa se bodo na Koroško spet vrnili dobri časi, zavladala bosta pravičnost in mir. Podoben mir, le da ustvarjalni, je bilo čutiti v prostoru občinskega urada.

Organizator delavnice in umetnik Helmut Blažej

Tema in motivi so bili prepuščeni posameznikom in ustvarjalnemu navdihu. Blažej je poudaril, da sta bistvena ustvarjalno delo in druženje. »Vsi smo težko čakali, da lahko spet pridemo skupaj in skupaj kaj delamo.«

Kipar in tudi muzikant Albert Krajger je dejal, da je v prostoru spodbudno vzdušje in da je motivacija za delo čisto druga, kot če ustvarjaš sam. So pa tudi umetniki, ki rajši delajo sami in si ne pustijo »gledati čez ramo«.

Christine Ottowitz je ustvarjala slike z računalniško obdelavo motivov ter z uporabo akrila in laka.

Razstavo slik, ki so nastale na dvodnevni likovni delavnici Ars Corvinus 5. in 6. avgusta, si je mogoče ogledati do 20. avgusta.