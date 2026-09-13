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25 razstav v desetih letih

13.9.2026 Žvabek Schwabegg Novice
Katoliško prosvetno društvo Drava vabi 18. septembra ob 19. uri na jubilejno razstavo v Hišo kulture v Žvabeku.

Od odprtja Hiše kulture leta 2015 je umetnost pomemben del kulturnega dogajanja v Žvabeku. V preteklih desetih letih je KPD Drava pripravilo 25 likovnih razstav. Ob jubilejni skupinski razstavi pod geslom »Vsi umetniki« želijo ponovno zbrati čim več umetnic in umetnikov, ki so v minulih letih že razstavljali v Žvabeku. Ker gre za prodajno razstavo, bo razstavljena umetniška dela mogoče tudi kupiti. Med dosedanjimi razstavljavkami in razstavljavci so so med drugim Christine Meklin-Sumnitsch, Gita Wandl, Albert Mesner, Katja Kozjek-Varl, Helmut Blažej, Herlinde Sander, Jurij Zwitter, Annemarie Pechtl, Emil Oman, Rezi Kolter, Hermann Bričko, Stanko Sadjak, Hans Enzersfeller, Edi Žerjal, Silvia Visočnik Hohenthaler, Robert Koch in Mira Blažej. Za glasbeno spremljavo ob odprtju razstave bo poskrbela Glasbena šola Martin Suschnig z glasbeniki iz občine Suha.

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