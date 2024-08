UmetnoST.KunST v Železni Kapli: Dober obisk in še boljše vzdušje

Že ob petih, ko so se na trgu pred farno cerkvijo v Železni Kapli odprle prve rokodelske in prehrambene stojnice, je bilo tam več ljudi, kot so jih pričakovali organizatorji črnjansko-kapelškega dogodka v okviru skoraj 40 tisoč evrov vrednega čezmejnega Interreg projekta. Še večja gneča je na ploščadi zavladala malo kasneje, ko se je pričel kulturni program. Kot prvi je nastopil ženski pevski zbor Lipa iz Dravograda, sledil je Thomas Nečemer na harmoniki in vokalu, zvočni performans violinistke Lina Rahne iz Leš, nastop dua Smrtnikovih deklet, zapela je vokalna skupina Klika, za dobro vzdušje na prostem je poskrbela tudi mlada, razigrana skupina iz Slovenj Gradca, imenovana Nage babe. Nato se je dogajanje preselilo v Hišo kulture/farno dvorano, kjer je čezmejni kulturni program zaključil GeDore band pod vodstvom Tomaža Boškina. Pretekli vikend se je avtobus z rokodelci in ustvarjalci iz Železne Kaple odpeljal v goste v Črno, v petek, 23. avgusta pa so Korošice in Koroščci iz Slovenije gostovali v Železni Kapli.