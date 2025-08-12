Umetnost in glasba z roko v roki

Moderator Raimund Grilc je ob odprtju razstave Sozvočje umetnosti in glasbe poudaril, da je večer poseben, saj na edinstven način združuje umetnost in glasbo. Dodal je, da je dogodek zanj velika čast in hkrati izziv, saj letos sodeluje kar 14 umetnikov, zato bo vsakega predstavil le na kratko, da bi se izognili predolgemu programu. Poudaril je, da razstavo soustvarjajo številni domači talenti iz bližnje okolice, pa tudi umetniki, ki so se v ta kraj preselili. Večer se je nadaljeval izmenično s kratkimi predstavitvami umetnikov in glasbenimi vložki.