Umetnost in glasba z roko v roki

12.8.2025 Bistrica nad Pliberkom Feistritz ob Bleiburg Sebastjan Trampusch
Na občinskem uradu v Šmihelu so odprli razstavo 14 domačih umetnikov in umetnic

Moderator Raimund Grilc je ob odprtju razstave Sozvočje umetnosti in glasbe poudaril, da je večer poseben, saj na edinstven način združuje umetnost in glasbo. Dodal je, da je dogodek zanj velika čast in hkrati izziv, saj letos sodeluje kar 14 umetnikov, zato bo vsakega predstavil le na kratko, da bi se izognili predolgemu programu. Poudaril je, da razstavo soustvarjajo številni domači talenti iz bližnje okolice, pa tudi umetniki, ki so se v ta kraj preselili. Večer se je nadaljeval izmenično s kratkimi predstavitvami umetnikov in glasbenimi vložki.

Dve zasedbi, 14 umetnikov

Glasbeni del večera sta oblikovali dve zasedbi: brata Miha in Niko Vavti ter skupina, ki so jo sestavljali zakonca Miriam in Daniel Kaiser ter pevka Lara Wulz. Na občinskem uradu so do 12. septembra na ogled dela umetnikov, ti so: Leonie Greiner, Helmut Blažej, Hermann Bričko, Bianca Fels, Kristine Kneis-Jenič, Simona Krajger, Melina Kumer, Albert Mesner, Michael Pietrowski, Monika Pirker-Perdacher, Irena Tschuschnig, Stanko Sadjak, Walter Valentin ter pokojni Albert Krajger.

Razstava predvidena že 2020

Kot je povedala sodelavka občine Tatjana Kraut-Themel, bi se razstava del domačih umetnikov morala izpeljati že leta 2020, vendar je pandemija preprečila skupno predstavitev bistriških umetnikov in umetnikov iz sosednjih občin. Pobudo za razstavo je dala predsednica odbora za kulturo in umetnost občine Doris-Grit Schwarz.

Septembra Helmut Blažej

Skupna razstava bo na ogled do 12. septembra 2025 v času uradnih ur občine. Ogled je po dogovoru mogoč tudi izven rednega delovnega časa (tel. 04 235 22 57-17, Tatjana Kraut-Themel). Teden po zaprtju skupne razstave, 19. septembra ob 19. uri, pa bo na očinskem uradu v Šmihelu sledilo odprtje razstave del Helmuta Blažeja. 

