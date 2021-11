V torek, 9. novembra, je na Generalnem konzulatu Republike Slovenije generalni konzul dr. Anton Novak pozdravil goste, ki so prišli na odprtje razstave iz niza »Okno k sosedu«. Povedal je, da je to že 22. umetniška razstava, na vsaki razstavi pa sodelujeta dva slovenska umetnika. Ta niz razstav temelji na sodelovanju Generalnega konzulata z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Kustosinja Olga Butinar Čeh je predstavila delo umetnic Apolonije Simon in Nuše Lapajne. V Sloveniji priznana Apolonija Simon je razmišljujoča slikarka, ki se je že med študijem na ljubljanski akademiji začela posvečati starim tehnikam. Pri slikanju raziskuje pokrajino in dosega vtis transparentnega, neskončnega, tudi apokaliptičnega, pa vendar ne brez-izhodnega. Nuša Lapajne, hčerka priznanih likovnih umetnikov, je slikarka, ki se ukvarja s skulpturami, saj jo zanimajo notranji svetovi oz. iskanje bistva. Vsebina njenih del je abstrakcija na področju skulptur. S svojevrstnim glaziranjem plastik ostaja slikarka, saj se posveča slikarskemu ustvarjanju na žgani glini.

Kustosinja Olga Butinar Čeh: Leta 2012 smo slovenske umetnike želeli predstaviti v tujini. Nastalo je dobro sodelovanje s konzulatom in s celovško BV-galerijo (Berufsvereinigung bildender Künstler Kärnten). Spletla so se prijateljstva, prihaja do izmenjav in znamo ustvariti kulturno/regijsko krajino brez meja. Tu ni meja v srcih, ni meja v glavah, to je velik konglomerat kulture in umetnosti. Na področju likovno-vizualne umetnosti mi vabimo BV-člane, oni pa nas. Likovni jezik je univerzalni jezik. Na ta način kažemo svojo umetnost, dobivamo krila, Generalni konzulat pa nas pri tem podpira.

Slikarka Apolonija Simon, ki se je na razstavi koroški publiki predstavila z deli iz serije Utrip okoli nas, se poleg umetnosti posveča tudi posredovanju umetnosti mladim generacijam, saj dela kot pedagoginja v ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Apolonija Simon: Samo od umetnosti je težko preživeti. Zame je bilo bolje in žlahtneje ukvarjati se tudi z mladimi, nadarjenimi dijaki, ki me polnijo z entuziazmom, da bo likovnost ostala živa.«

Anton Novak: Zelo sem vesel, da nam je v aktualni situaciji s pandemijo prvič po dveh letih uspelo izpeljati prireditev v živo. Razstavljena umetniška dela so na visokem nivoju, obiskovalci pa si jih lahko ogledajo po predhodnem dogovoru. Posnetek dogodka bo na ogled tudi na spletnih straneh Generalnega konzulata Republike Slovenije in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.